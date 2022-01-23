Üye Girişi
İttifak Holding Konyaspor: 0-1 - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor: 0-1

23.01.2022 18:08
İttifak Holding Konyaspor: 0-1

STAT: Alsancak Mustafa DenizliHAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Candaş Elbil (xx), Murat Ergin Gözütok (xx)ALTAY: Lis (x) - Tolga (xx), Murat (xx) (Dk. 90+1 Özgür), Björkander (x), Naderi (xx), Ceyhun (xx) (Dk. 73 Deniz x), Zeki (x) (Dk. 61 Kazımcan x), Kappel (xx), Pinares (x), Rodriguez (x) (Dk.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Candaş Elbil (xx), Murat Ergin Gözütok (xx)ALTAY: Lis (x) - Tolga (xx), Murat (xx) (Dk. 90+1 Özgür), Björkander (x), Naderi (xx), Ceyhun (xx) (Dk. 73 Deniz x), Zeki (x) (Dk. 61 Kazımcan x), Kappel (xx), Pinares (x), Rodriguez (x) (Dk. 61 Thiam x), Rayan (x) (Dk. 73 Bamba x)İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic (xx) - Barış (xx) (Dk. 90+1 Oğulcan), Adil (x) (Dk. 29 Musa xx), Abdülkerim (xxx), Guilherme (xx), Soner (xx), Hadziahmetovic (xx), Michalak (xx), Endri (x) (Dk. 64 Mpoku x), Bytyqi (xxx), Hassan (xxx)GOL: Dk. 68 Hassan (P) (İttifak Holding Konyaspor)KIRMIZI KART: Dk. 66 Pinares (Altay)SARI KARTLAR: Ceyhun, Kappel, Pinares (Altay) - Sehic (İttifak Holding Konyaspor)Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü hafta mücadelesinde düşme hattında yer alan Altay evinde zirve takipçisi İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Konyaspor'a galibiyeti getiren golü penaltıdan 68'inci dakikada Ahmed Hassan kaydetti. Altay'da Pinares, 66'ncı dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu sonuçla galibiyet hasretini 16 maça çıkaran Altay, 18 puanda kalırken Konyaspor ise puanını 45'e çıkararak zirve takibini sürdürdü. Ev sahibi ekibin taraftarları maç sırasında 'yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu.Elim trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için müsabakadan önce stadyum dışında lokma döktürüldü. Ahmet Çalık'ın forma numarasına ithafen maçın 6'ncı dakikasında Altay tribünleri, "Ahmet ölmedi, kalbimizde yaşıyor" şeklinde tempo tutup üzerinde, "Sonsuzluğa" yazılı bir pankart açtı. İki takım futbolcuları vefat eden Ahmet Çalık'ı alkışlarla andı. Altay taraftarları üç farklı koreografiye imza atarak tribünde renkli görüntüler oluşturdu.1'inci dakikada konuk ekip atağında soldan Bytyqi'nin ortasında Endri vurdu, top yandan auta gitti.3'üncü dakikada kaleciyi önde gören Altaylı Rayan'ın uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.31'inci dakikada Konyaspor atağında sol çaprazdan Bytyqi'nin şutunda kaleci Lis gole izin vermedi.43'üncü dakikada Altay'ın ceza yayı üzerinden kazandığı serbest vuruşta Pinares'in şutunu kaleci Sehic çıkardı. Rayan'ın tamamladığı topu Sehic bu kez kornere tokatladı.45+3'üncü dakikada Altay kale önünde oluşan karombelde Hassan'ın yakın mesafeden vuruşunda savunma golü önledi.İlk yarı 0-0 sona erdi.52'nci dakikada Bytyqi'nin sol çaprazdan arka direğe yaptığı ortada Michalak kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.61'inci dakikada Soner'in ceza sahasına girmeden çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Lis'te kaldı.66'ncı dakikada Altay 10 kişi kaldı. Bytyqi'nin şutunda ceza sahası içinde topa elle müdahalede bulunan Pinares 2'nci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan atıldı. Pozisyon sonrası hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.68'nci dakikada penaltıyı kullanan Ahmed Hassan fileleri havalandırarak takımını öne geçiren golü attı: 0-1.80'inci dakikada Bamba'nın ceza sahası içi sol çaprazda rakibini çalımlayarak yaptığı vuruşunda top yandan dışarı çıktı.Karşılaşma konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


- İzmir
YORUMLAR
500

Murat Ergin Gözütok, Konyaspor, Alsancak, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor: 0-1 - Son Dakika Spor


O nasıl şut öyle? Golü yiyen kaleci uzun süre kendisine gelemedi O nasıl şut öyle? Golü yiyen kaleci uzun süre kendisine gelemedi         
18:07
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Galatasaray, Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere Galatasaray, Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere         
15:21
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30
Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı         
09:54
18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı 18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı         
08:37
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye         
20:21
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27

Son Dakika Haberleri
18:00 Bolu Dağı geçişi tüm araçlar için trafiğe kapatıldı
17:53 Son Dakika: Süper Lig'de yılın ilk derbisi: Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu
17:41 Alex de Souza'nın maçına bıçaklı saldırı
17:34 Markette gördüğü bebeği satın almaya çalışan kadın kefaletle serbest kaldı
17:33 3 kişinin can verdiği otobüs kazasından ilk görüntüler geldi!
17:28 Cinsel organındaki şişlikten şikayetçi olan adam, hastanede kadın olduğunu öğrendi
17:18 Milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransa'yı karıştırdı
17:09 Bakan Soylu, terörle mücadelede müjdeli haberi verdi: Dağdaki terörist sayısı 150'nin altına düştü
16:43 Sivas'ta seferler iptal oldu, terminal dolup taştı
16:42 Dövdükleri kadını, ardından uçurumdan attılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 18:16:26. #1.12#
SON DAKİKA: İttifak Holding Konyaspor: 0-1 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement