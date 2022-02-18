İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa: 4-4

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLAR: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Hakan Karabalcık

Spor Toto Süper Lig Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Kasımpaşa ile 4-4 berabere kaldı. Trabzonspor maçı sonrası gördüğü kırmızı kart gören İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, PFDK tarafından verilen ceza nedeniyle maçı locada izledi. 7'nci dakıkada Umut'un ceza sahası kenarından pasında alt pas üzerinde topu önünde bulan Mortadha'nın vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-0.14'üncü dakikada Adil'in geri pası kısa düştü. Topu önünde bulan Umut'un şutunda kaleci Sehic, kornere çeldi. 24'üncü dakikada Konyaspor'un kullandığı korner atışında ceza sahasındaki karambolde arka direkte kaleyi boş bulan Adil'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. 27'nci dakikada Ahmed Hassan'ın uzun pasında topu önünde bulan Amilton, ceza sahasından çıkan kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldı. Yatarak müdahale etmek isteyen kaleci Ertuğrul'u çalımlayan Amilton'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1. 39'uncu dakikada Ahmed Hassan'ın ceza sahası içinde pasında topa yükselen Rahmanovic, kafa vuruşuyla takımına üstünlüğü kazandırdı: 2-1.İlk yarı Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.46'ncı dakikida Mortadha'nın ceza sahası sağ çaprazından pasında, Hajradinovic kafa vuruşu takımına beraberliği getirdi: 2-2. 52'nci dakikada Amilton'un ceza sahası sağ çaprazından ortasında ceza sahasındaki Donk kafayla topu uzaklaştırmaya çalıştı. Topu önünde bulan Soner'in plase vuruşunda meşin yuvarlak tekrar filelerle buluştu: 3-2. 57'inci dakikida Adil'in ceza sahası içinde Eren'e müdahalesinde hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. Umut'un kullandığı penaltı atışını Sehic müdahele ederek kurtardı. Ancak hakem Ümit Öztürk, Sehic'in atış öncesi kaleden çıktığını belirterek penaltının tekrarlanmasını istedi. 61'inci dakikida Umut'un penaltı vuruşuyla takıman yeniden beraberliği sağladı: 3-3. 90+1'inci dakikada Travnik'in ceza sahasında pasında topu önünde bulan Mabil şutu takımına üstünlük kazandırdı: 3-4.90+8'nci dakikada Amilton'un ceza sahası dışından şutunda top Hajradinovic'in koluna çarptı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.90+10'uncu dakikada Cikalleshi'nin penaltı atışı skoru belirledi: 4-4.

Karşılaşma 4-4 berabere sona erdi.

- Konya