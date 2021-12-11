İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

İlhan Palut: Bugünkü performansından memnundum

"Serdar Gürler çok özel bir oyuncu"

"Umarım önümüzdeki hafta çok daha fazla seyircimiz olur"

Felipe Sanchez Mateos: Buradaki kötü oyunda sorumluluk biz teknik ekibe aittir"Ümit ediyoruz ki bir şeyleri değiştirebiliriz"

Ali DANAŞ/ - Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında İttifak Holding Konyaspor'un deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.İlk olarak söz alan İlhan Palut, zor bir karşılaşma olacağını düşündüklerini belirterek, "Karagümrük pozitif futbol adına güzel örnekler veren bir takım. Ne yapmak istediğini iyi bilen bir takım. Biz de benzer bir futbol anlayışına sahibiz. Birbirine benzer oyun sistemindeki iki takımın mücadelesi oldu. Ama biz geçiş futbolunu Karagümrük'ten daha fazla deniyoruz. Bugün keyifli bir maç olacağını biliyorduk. 4 gollü bir skor beklemiyorduk ama çok gol atmak için sahaya çıktık. Defans arkası bir koşuyla geriye düştük. Oyun disiplininden kopsaydık, Karagümrük bu boşlukları çok iyi kullanırdı. İlk yarıda golü bulmamız, ikinci yarıda fazla risk almama lüksünü bize kazandırdı. İkinci yarıda pozisyonlar ve mücadele olarak istediğimiz tempoda götürdüğümüz bir mücadele oldu. Puan durumu açısından da kritik bir maçtı. İyi mücadele ettiğimiz ve pozitif futbol oynadığımız için oyuncuları tebrik ediyorum. Bundan sonra geride kalan 3 maça odaklanacağız" dedi. Rahmanovic'in kendisini hazır tuttuğunu da söyleyen İlhan Palut, "Bizim için antrenmanlar ve maç performansları belirleyici. Rahmanovic ilk 11'den çıktıktan sonraki dönemde oynadığımız 4 maçı da kazandık. O bölgede oynayan oyuncular iyi performans sergilemişti. 2 maçtır beklediğimiz sonuçları alamıyorduk. Rahmanovic de kendisini hazır tuttu. Kimi 10 numaralar organizatördür, kimi 10 numaralar da yardımcıdır. Rahmanovic de yardımcı bir 10 numara ve skora katkı yapıyor. Bugünkü performansından memnundum" dedi."SERDAR GÜRLER ÇOK ÖZEL BİR OYUNCU"Fatih Karagümrük ağlarına 2 gol gönderen Serdar Gürler hakkında yorum yapan Palut, şunları söyledi: "Serdar, Göztepe'de de çalıştığım bir oyuncu. Sezon başında geldiğinde uzun süre oynamamıştı. Sonrasında adım adım yükseldi. Çok özel bir oyuncu. Kolay adam eksilebilen, takım oyununa ayak uyduran ve asist ve golle tamamlayan bir oyuncu. Negatif durumu neydi de hak ettiği değeri göremedi derseniz, devamlılık sorunu vardı. Biz bundan arındırıp formda tutmaya çalışıyoruz. Zaten formda bir Serdar Gürler, her takımda fark oluşturur.""UMARIM ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ÇOK DAHA FAZLA SEYİRCİMİZ OLUR"Taraftarları ile ilgili görüş bildiren İlhan Palut, "Tabii ki son Malatya maçında taraftar sayımız artmıştı. Sayıları tam bilmiyorum ama benim hissettiğim daha yoğun destekti. Ancak tabii ki yetmiyor. Ligde işler iyi gitmediği dönemde bile 20 bin ortalamayı tutturan bir takımdık. Bu takım ve oyuncular öyle mücadele ediyor ki, desteği hak ediyor. Belki herkes istediği zaman maça gelme lüksüne sahip değil ama bir şekilde programlarını ayarlayıp gelebilirler. Belki biz de bazı aktivitelerle bu girişimleri başlatırız. Umarım önümüzdeki hafta çok daha fazla seyircimiz olur" diyerek sözlerini noktaladı.MATEOS: BURADAKİ KÖTÜ OYUNDA SORUMLULUK BİZ TEKNİK EKİBE AİTTİRFatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos ise şöyle konuştu: "Özellikle son 6 haftadaki periyotta en iyi başlangıçlarımızdan birisiydi. Golü de bulduk ama ilk yarının 1-1 bitmesi bizi biraz ritimden uzaklaştırdı. İkinci yarıya da iyi başladık ve rakip sahaya elimizden geldiğince gittiğimiz anlarda kontradan gol yedik. Sonrasında da çok üretken olamadık. Frikikten yediğimiz golün ardından 3'lü savunmaya geçtik ve sistemi değiştirdik. 1 oyuncu eksik ve moral olarak gerideyken 4'üncü golü kalemizde gördük. Doğal olarak buradaki kötü oyunda sorumluluk biz teknik ekibe aittir.""ÜMİT EDİYORUZ Kİ BİR ŞEYLERİ DEĞİŞTİREBİLİRİZ"

"Arka arkaya 3 mağlubiyet aldık ve sezon başındaki oyundan uzak kaldık" diyen Mateos, "Sezon başında oyunu domine eden, rakip sahaya yıkan takımdan uzaklaştığımız için bu durumdayız. Bu dönemde aldığımız iyi sonuçlar da bazı konuları örttü diyebiliriz. Düzeltmemiz gereken konular var. Sonuçlar böyle olunca mutlaka bir yerlerde terslikler vardır. Topun kontrolünü almak, topu kaybedince çoğalıp hamleleri yapmaktan uzak kaldık. Bir şekilde kendi oyunumuza dönmek zorundayız. Bizi başarıya götüren de bu tarz. Kontra atak yememek adına, elimizden gelen bütün analizi yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Ümit ediyoruz ki bir şeyleri değiştirebiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.