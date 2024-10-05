İTÜ Racing Takımı'nın Elektrikli Formula Aracı TEKNOFEST'te - Son Dakika
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İTÜ Racing Takımı'nın Elektrikli Formula Aracı TEKNOFEST'te

İTÜ Racing Takımı\'nın Elektrikli Formula Aracı TEKNOFEST\'te

İTÜ Racing Takımı, 8 ayda geliştirdiği elektrikli Formula aracını TEKNOFEST'te tanıttı.

05.10.2024 11:46
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Racing Takımının 8 ayda geliştirdiği elektrikli Formula aracı, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) yarış tutkunlarının beğenisine sunuldu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

Festivalde ziyaretçilerin dikkatini çeken projeler arasında, İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan Racing Takımının Avrupa'daki yarışmalara katılabilmek için ürettiği "student" cinsi Formula aracı da yer alıyor.

AR-GE, tasarım ve üretim çalışmaları 8 ayda tamamlanan elektrikli yarış aracı, 0'dan 100 kilometre hıza 2,7 saniyede ulaşıyor.

"Ayrık süspansiyon" sisteminin entegre edildiği araç, Avrupa ülkelerindeki "Formula Student" yarışlarında boy gösteriyor.

İTÜ'nün standını ziyaret eden katılımcılar, yarış aracını yakından inceleyip, teknik özellikleri hakkında bilgi alabiliyor.

Racing Takımı öğrencilerinin zaman zaman festival alanında tur atarak tanıttığı araç, yarış tutkunlarından ilgi görüyor.

"Avrupa'daki 8 yarıştan 7'sine katılma hakkı kazandık"

Takım kaptanı Ahmet Bahadır Balcı, AA muhabirine, aracın "Formula Student" müsabakaları için tasarlandığını söyledi.

Üniversite bünyesinde 2007'den bu yana 5 araç ürettiklerini dile getiren Balcı, "Bu ikinci elektrikli aracımız. Yarışın konseptinde her sene yeni bir araç üretme durumu var. Aracımızın tüm tasarım ve üretim sürecini kendimiz yürütüyoruz. Bu sene Macaristan ve İtalya'daki yarışlara katıldık. Avrupa'da düzenlenen 8 yarıştan 7'sine katılma hakkı kazandık." ifadelerini kullandı.

Balcı, aracın azami olarak 250 kilometre/saat hıza ulaşabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Her yıl üstüne koyarak daha güzel ve iyi araçlar yapmayı hedefliyoruz. Bu araçları TEKNOFEST gibi yerlerde sergileyerek gençlere ilham olmak istiyoruz. Katılımcılar aracımıza çok ilgi gösteriyor. Burada çok güzel bir ortam var. Yerli ve milli olarak daha iyi araçlar üretmek istiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İTÜ Racing Takımı'nın Elektrikli Formula Aracı TEKNOFEST'te - Son Dakika

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