Berat Albayrak ile yaşadıkları olay yaratmıştı! İYİ Partili Ünal Karaman aylar sonra suskunluğunu bozdu

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İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olan eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman, Konya'da bir otelde düzenlenen iftar yemeğinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ÜNAL KARAMAN AYLAR SÜREN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Trabzonspor'daki teknik direktörlük görevinden alınmasında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yaşadığı polemiğin etkili olduğu iddia edilen Karaman aylar süren sessizliğini bozdu.

"BEN HİÇBİR POLEMİĞİN İÇERİSİNDE OLMAYACAĞIM"

Ünal Karaman, "Böyle bir polemiğe gerek yok. Ben hiçbir polemiğin içerisinde olmayacağım.Berat Albayrak bir gün yanıma oturursa ve o zaman yaşananları birebir konuşmak isterse ben de o zaman yaşadığım şeyleri birebir konuşur cevap veririm" diye konuştu.