İzmir Büyükşehir Belediyesi Celal Atik Yüzme Havuzu Milli Takımların İlk Tercihi

Spor

İZMİR,

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Celal Atik Yüzme Havuzu, milli takımların ilk tercihi olmaya başladı.

Geçen yıl 100. Yıl Rotary Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası ve sutopu takımlarından Ukrayna'nın antrenman için kullandığı Celal Atik Yüzme Havuzu'nu bu yıl A Milli Kadın Takımı'ndan sonra U19 ve U18 Kadın Milli Takım'ı ağırlıyor.

U19 ve U18 Kadın Milli Takımı, ağustos ve eylül ayında yapılacak olan iki önemli şampiyonada mücadele edecek. 24-31 Ağustos'ta Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılacak olan U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak ay-yıldızlılar, daha sonra 15-22 Eylül'de Çin'de gerçekleşecek Kadınlar U18 Sutopu Dünya Şampiyonası'na katılacak. Milli takımlar kadrosunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden ise 9 sporcu yer alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Antrenörü Soykan Üstünkar, Celal Atik Yüzme Havuzu'nun farklı yaş gruplarında Türkiye şampiyonalarına da ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "Son yıllarda cazibe merkezi haline gelen Celal Atik Yüzme Havuzu, tüm ekiplerin ilk tercihi olmaya başladı. İzmir'in iklim şartlarının uygun olması, antrenman tesislerinin uygunluğu milli takımlar içinde önemli bir seçim haline geliyor" dedi.