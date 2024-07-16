İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu U13 Kadınlar Türkiye Şampiyonasında İkinci Oldu

Spor

Sutopu U13 Kadınlar Türkiye Şampiyonasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ikinci oldu.

Sutopunda son üç sezonda çok önemli bir ivme kazanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, U13 Kadınlar Türkiye Şampiyonasında Türkiye İkincisi oldu. Manisa'daki Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda yapılan şampiyonda İzmir Büyükşehirli kızlar, final maçında Galatasaray'a 13-9 mağlup olarak ikincilik kupasına uzandı. B grubunda yer alan mavi-beyazlılar, ODTÜ'yü 13-8, Giresun GSK'yi 21-1, Kepez Belediyesi'ni 19-3, Kayseri GSK'yi 12-5'lük skorlarla yenerek grubunu yenilgisiz tamamlamıştı.

Erkekler altıncı oldu

U13 Erkekler Türkiye Şampiyonasında İzmir Büyükşehirli erkek takımı ise organizasyonu altıncı olarak tamamladı. Erkekler, grubunda Nevşehir GSK'yı 12-3 ve Gaziantep GSK'yı 13-4'lik skorla yenerken, İTÜ'ye 7-4 ve Uluğda Olimpik'e 7-3 mağlup olmuştu. - İZMİR