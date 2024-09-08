İzmir Yarı Maratonu Coşkuyla Yapıldı

Spor

Yarı maratonda Türk erkeklerde birinciliği Ahmet Alkanoğlu, kadınlarda ise Dilan Atak Kuluk elde etti. Genel klasman erkeklerde Kenyalı Dominick Kipkirui Bett birinci olurken, yine Kenyalı Michael Kiplangat Mutai ikinciliği, Ahmet Alkanoğlu ise üçüncülüğü aldı. Kadınlarda Fransız Marie Clemence Calvin birinci, Dilan Atak Kuluk ikinci, Fatma Arık ise üçüncü olarak koşuyu tamamladı. İzmirliler, maratona katılan sporcuları yarış güzergahı boyunca alkışlayarak destekledi. Yarı maratonda genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 ve 75 üstü yaş gruplarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

42 İL VE 19 ÜLKEDEN KATILIMCI GELDİ

Bu yıl üçüncü kez World Athletics Road Label statüsünde koşulan yarış, 12 yılın en kalabalık yarışına sahne oldu. Yarışın profilini, 42 il ve 19 ülkeden gelen koşucular oluşturdu. Milli atletlerin de büyük ilgi gösterdiği yarışta Kenyalı ve Fransız atletler de yer aldı.