İzmir'de Kuzey Ege Spor Oyunları Son Buldu - Son Dakika
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Spor

İzmir'de Kuzey Ege Spor Oyunları Son Buldu

İzmir\'de Kuzey Ege Spor Oyunları Son Buldu

İzmir'de düzenlenen Kuzey Ege Spor Oyunları, bin 453 sporcunun katılımıyla sona erdi. 12 farklı branşta yapılan müsabakalarda sporcular yeteneklerini sergiledi.

26.05.2024 11:25  Güncelleme: 11:33
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İzmir'de ilk defa düzenlenen ve Aliağa'nın ev sahipliğinde 12 farklı branşta bin 453 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Kuzey Ege Spor Oyunları düzenlenen törenle sona erdi.

Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde organize edilen Kuzey Ege Spor Oyunları'na Kınık, Bergama, Menemen, Foça ve Dikili'den de sporcular katıldı. 6 gün boyunca minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde kız ve erkekler ayrı ayrı olmak üzere 12 branşta kıyasıya mücadele eden sporcular, yeteneklerini sergileyerek başarı elde ettiler.

Tören, Avcı Ramadan Çocuk Oyun Alanı'nda yapıldı

Kuzey Ege Spor Oyunları'nın ödül töreni, Avcı Ramadan Çocuk Oyun Alanı'nda gerçekleşti. Törene Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Dikili Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kayacan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici, Spor Federasyonları Daire Başkanı Erbil Yiğitbaş, Kınık Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahu Geç, Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Günay Karataş, gençlik ve spor ilçe müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri, beden eğitimi ve spor öğretmenleri, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.

Murat Eskici: "Hedefimiz bir olimpiyat şampiyonu çıkarmak"

Törende konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sporun tabana yayılması için büyük bir gayret içerisinde olduklarını belirterek, "Bu gençlerin içerisinden bir tane olimpiyat şampiyonu çıkarmak için çalışıyoruz. İnanıyorum ki İzmir'de nice şampiyonlar var ve olimpiyat şampiyonlarımız var. Bu hareketlilik sayesinde dünyaya Ege'nin incisi İzmir'in adını duyuracak nice şampiyon sporcular çıkaracağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Mesut Öztürk: "Dostluk ve barış kazandı"

Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk ise 6 günden beri süren Kuzey Ege Spor Oyunları'nın 6 ilçenin katılımıyla büyük bir coşku ve heyecanla tamamlandığını ifade ederek, "Büyük Atatürk'ün 'Spor dostluk, barış ve kardeşliktir' sözünü rehber alan tüm sporcularımızı kutluyor, katılımlarınız için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Zekeriya Güney: "Bu oyunlar en güzel şekilde devam edecektir"

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney yaptığı konuşmada "6 gün boyunca Aliağa ilçemizin ev sahipliğinde diğer 5 ilçelerimizden gelen sporcularımızla birlikte centilmence mücadeleler oldu. Mutlaka bu oyunların kazananları belli olacak. Ama kazanan bütün herkes, bütün ilçelerimiz kazandı, gençlerimiz kazandı, sporcularımız kazandı ve dostluk kazandı. Ben inanıyorum ki bundan sonraki süreçlerde bu oyunlar en güzel şekilde devam edecektir. Bu oyunların düzenlenmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Herkese çok çalıştı, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum, spor ilçe müdürlüğü personeline, eğitimcilerine, milli eğitim müdürlüğümüze, bütün ilçelerimizin milli eğitim müdürlüklerine, bütün sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Törenin ardından dereceye giren sporculara ve takımlara ödülleri ve kupaları takdim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İzmir'de Kuzey Ege Spor Oyunları Son Buldu - Son Dakika

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