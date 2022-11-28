Olaylı Göztepe-Altay derbisinde tribünlerden atılan sis ve işaret fişeğini özel ambulans şoförlerinin stada soktuğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Olaylı Göztepe-Altay derbisinde tribünlerden atılan sis ve işaret fişeğini özel ambulans şoförlerinin stada soktuğu ortaya çıktı

28.11.2022 09:35

Göztepe-Altay derbisinde yaşanan olaylar gündemine bomba gibi düştü. Altay tribünlerinden Göztepe tarafına atılan işaret fişeğiyle başlayan kavgada sahaya giren bir Göztepe taraftarının Altay kalecisine korner direğiyle vurmasıyla büyüyen olaylar İzmir sokaklarına taştı. Valilikten yapılan açıklamada, sis ve işaret fişeğini statta görevli özel ambulans şoförlerinin tuvalete bıraktığı ifade edilirken olaylarla ilgili toplam gözaltı sayısı ise 21'e ulaştı

TFF 1. Lig'de oynanan karşılaşmada Altay tribünlerinden Göztepe tribünlerine işaret fişeği atılmasıyla başlayan gerginlikte bir Göztepe taraftarı sahaya girip korner direğini söktü ve Altay kalecisi Ozan Evrim Özen'e vurdu. Başından yaralanan Ozan hastaneye kaldırılırken, takımların soyunma odasına gönderilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmayı tatil etti.

Sis ve işaret fişeğini statta görevli özel ambulans şoförleri tuvalete bırakmış

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Spor Toto 1. Lig'de ezeli rakipler Göztepe ve Altay'ın maçının çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmesinin ardından İzmir Valiliği tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Gürsel Aksel Stadyumu'nda 27.11.2022 günü oynanan Göztepe - Altay Spor Toto 1. Lig müsabakası ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. Bahse konu maçın 19. dakikasında misafir tribününün bulunduğu kısımdan, işaret fişeği diye tabir edilen yanıcı madde Göztepe taraftarlarına fırlatılmıştır. Fişek Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'a isabet etmiş ve yaralanmasına neden olmuş, Çakır hastaneye intikal ettirilerek tedavi altına alınmıştır."

Sis ve işaret fişeğini statta görevli özel ambulans şoförleri tuvalete bırakmış

2 ÖZEL AMBULANS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından statta kamera tespit çalışmalarının gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada şu sözlere yere verildi: "Yapılan kamera tespit çalışmalarından, misafir takım tribününde sis diye tabir edilen yanıcı maddelerin yakıldığı belirlenmiş ve sisin yoğun olduğu yerdeki taraftarlar tespit edilerek emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Yapılan soruşturma neticesinde, sis ve işaret fişeğini, statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve oradan taraftara dağıtım yapıldığı anlaşılmıştır. Kamera tespit çalışmalarında da ambulans şoförlerinin, 16.34'te 2 sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve akabinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları görülmüştür. Sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi A.G. ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır."

Sis ve işaret fişeğini statta görevli özel ambulans şoförleri tuvalete bırakmış

OLAYLA İLGİLİ 21 ŞAHIS YAKALANDI

Ayrıca yapılan açıklamada, tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan D.D., E.Y ve K.E.'nin organize şekilde suçu gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, olayla ilgili toplam 21 şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Sis ve işaret fişeğini statta görevli özel ambulans şoförleri tuvalete bırakmış

GERGİNLİK SOKAKLARA TAŞTI

Sahada ve tribünde yaşanan olaylar sokaklara taştı. İzmir sokakları adeta savaş alanına döndü. Vatandaşlar olup bitenleri korku içinde izledi. Emniyet güçleri maç sonunda arbede yaşanan taraftarları dağıtırken, kent genelinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Sis ve işaret fişeğini statta görevli özel ambulans şoförleri tuvalete bırakmış
Kaynak: İHA
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İzmir, Altay, 3. Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Olaylı Göztepe-Altay derbisinde tribünlerden atılan sis ve işaret fişeğini özel ambulans şoförlerinin stada soktuğu ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Olaylı Göztepe-Altay derbisinde tribünlerden atılan sis ve işaret fişeğini özel ambulans şoförlerinin stada soktuğu ortaya çıktı - Son Dakika
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