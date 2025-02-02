İzmir Derbisinde Göztepe ve Karşıyaka Karşı Karşıya - Son Dakika
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İzmir Derbisinde Göztepe ve Karşıyaka Karşı Karşıya

İzmir Derbisinde Göztepe ve Karşıyaka Karşı Karşıya

Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda lider konumda olan Papara Göztepe, zirve takipçisi İnfo Yatırım Karşıyaka'yı konuk edecek. Maç, Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak. Karşıyaka'nın taraftarları salona alınmayacakken, Göztepe taraftarları ücretsiz biletlerle maçı izleyebilecek.

02.02.2025 12:26  Güncelleme: 12:27
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KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda lider Papara Göztepe yarın İzmir derbisinde zirve takipçisi İnfo Yatırım Karşıyaka'yı konuk edecek. Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla salona konuk Karşıyaka'nın taraftarı alınmayacak. Ev sahibi Göztepe taraftarları ise ücretsiz biletlerle maçı izleyebilecek. Göztepe ligde çıktığı 18 maçta 17 galibiyet alarak zirveyi kaptırmazken, 15 galibiyeti bulunan Karşıyaka ise 2'nci sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısında Karşıyaka'nın ev sahipliğinde oynanan derbiyi sarı-kırmızılı takım 3-1 kazanmıştı. Yıllardır futbol ve basketbolda A takım düzeyinde karşılaşmayan ancak voleybolda geleneksel rekabeti sürdüren İzmir'in iki ezeli rakibi derbi öncesi hafta içinde sosyal medyada yapay zekayla hazırladıkları videolarla birbirlerine gönderme yaptı. Taraftarlar da yine sosyal medya üzerinden atıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İzmir Derbisinde Göztepe ve Karşıyaka Karşı Karşıya - Son Dakika

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