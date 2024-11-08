İzmir Derbisinde Zirve ve Düşme Mücadelesi - Son Dakika
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İzmir Derbisinde Zirve ve Düşme Mücadelesi

İzmir Derbisinde Zirve ve Düşme Mücadelesi

Altınordu zirve, Altay düşme hattından kurtulmak için pazar günü kapışacak.

08.11.2024 11:30
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü Altınordu ile Altay arasında oynanacak İzmir derbisinde ev sahibi Altınordu zirve hedefi için, misafir ekip Altay ise düşme hattından kurtulmak için mücadele verecek. Grupta oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi alarak 19 puan toplayan Altınordu, averajla Play-Off hattının dışında 7'nci sırada yer alıyor.

Aynı periyotta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 7 yenilgi gören Altay ise 5 puanla 17'nci basamakta yer buldu. Altınordu 15 gol atıp 8 gol yerken, Altay 6 gol kaydedip kalesinde 23 gol gördü. Altınordu iç sahada namağlup ünvanıyla derbiye çıkacak. Son 5 maçını kaybeden siyah-beyazlılar, çıkış yakalamak için ter dökecek.

FİNAL SONRASI YÜZLERİ GÜLMEDİ

İzmir'in iki köklü kulübü Altay ve Altınordu 2020-2021 sezonunda İstanbul'da oynanan 1'inci Lig Play-Off finalinde karşı karşıya geldikten sonra büyük düşüş yaşadı. 26 Mayıs 2021'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan tarihi İzmir finalini Paixao'nun 90'ıncı dakikadaki golüyle 1-0 kazanarak 18 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Altay, 2021-2022'de iyi bir başlangıç yaptığı Süper Lig'e tutunamayarak ligden düşmüştü.

Aynı sezon 1'inci Lig'de 1 puan farkla küme düşmekten son anda kurtulan Altınordu ile Süper Lig'den düşen Altay'ın yolu 1 sezon aradan sonra yine kesişti. 1'inci Lig'de 2022-2023'te oynanan ilk maçı Altay 2-0, ikinci derbiyi Altınordu 2-1 kazanırken, kırmızı-lacivertliler sezon sonunda bu kez 2'nci Lig'e düşmekten kurtulamadı. Süper Lig'den düştükten sonra transfer yasağını kaldıramayan, elindeki tecrübeli oyuncuların çoğunu da kaybederek gençlerine sarılan Altay ise Altınordu gibi geçen sezon aynı kaderi yaşayıp kendisini 2'nci Lig'de buldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İzmir Derbisinde Zirve ve Düşme Mücadelesi - Son Dakika

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