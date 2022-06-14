İzmir Gürsel Aksel Stadı'na "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" pankartının TFF tarafından alınmadığı öne sürüldü - Son Dakika
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İzmir Gürsel Aksel Stadı'na "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" pankartının TFF tarafından alınmadığı öne sürüldü

14.06.2022 21:26
İzmir Gürsel Aksel Stadı'na "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" pankartının TFF tarafından alınmadığı öne sürüldü

A Milli Takım'ın Litvanya ile İzmir'de oynayacağı maç öncesi ortaya çok konuşulacak bir iddia atıldı. TFF tarafından, İzmir Gürsel Aksel Stadı'na "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" pankartının alınmadığı ileri sürüldü.

A Milli Takım'ın Litvanya ile İzmir'de oynayacağı maç öncesi "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" yazılı pankartın stada alınmadığı iddiası büyük ses getirdi.

TFF'NİN PANKARTI STADA SOKMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Ajansspor'un haberine göre, A Milli Takım'ı tribünde destekleyecek futbolseverler, "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" yazılı pankartı Gürsel Aksel Stadyumu'na sokmak istedi. Pankartın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından stada sokulmadığı iddia edildi.

İzmir'deki milli maç öncesi ortalığı ayağa kaldıran iddia! Atatürk pankartı stada alınmadı

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Pankartın TFF kararıyla stada alınmadığı iddiası kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, TFF'ye sert eleştirilerde bulundu. Göztepe taraftarının Gürsel Aksel Stadı'na sokmak istediği fakat izin verilmediği için dışarıda tuttuğu pankartlar arasında "Yalı" ve "Kenar Mahalle" yazılı pankartların da olduğu öğrenildi.

İzmir'deki milli maç öncesi ortalığı ayağa kaldıran iddia! Atatürk pankartı stada alınmadı
İzmir'deki milli maç öncesi ortalığı ayağa kaldıran iddia! Atatürk pankartı stada alınmadı
İzmir'deki milli maç öncesi ortalığı ayağa kaldıran iddia! Atatürk pankartı stada alınmadı
İzmir'deki milli maç öncesi ortalığı ayağa kaldıran iddia! Atatürk pankartı stada alınmadı
İzmir'deki milli maç öncesi ortalığı ayağa kaldıran iddia! Atatürk pankartı stada alınmadı
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Milliler taktik çalıştı Milliler taktik çalıştı

Türkiye Futbol Federasyonu, Milli Takım, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir Gürsel Aksel Stadı'na 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' pankartının TFF tarafından alınmadığı öne sürüldü - Son Dakika


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