A Milli Takım'ın Litvanya ile İzmir'de oynayacağı maç öncesi "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" yazılı pankartın stada alınmadığı iddiası büyük ses getirdi.
Ajansspor'un haberine göre, A Milli Takım'ı tribünde destekleyecek futbolseverler, "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" yazılı pankartı Gürsel Aksel Stadyumu'na sokmak istedi. Pankartın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından stada sokulmadığı iddia edildi.
Pankartın TFF kararıyla stada alınmadığı iddiası kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, TFF'ye sert eleştirilerde bulundu. Göztepe taraftarının Gürsel Aksel Stadı'na sokmak istediği fakat izin verilmediği için dışarıda tuttuğu pankartlar arasında "Yalı" ve "Kenar Mahalle" yazılı pankartların da olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Spor › İzmir Gürsel Aksel Stadı'na 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' pankartının TFF tarafından alınmadığı öne sürüldü - Son Dakika