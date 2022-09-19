İzmir spor haberi | Dikili'de zafer Ukrayna ve Letonya'nın

İzmir'in Dikili ilçesinde 4 gün süren FIVB 19 Yaş Altı Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası sona erdi. Heyecan dolu müsabakalara sahne olan şampiyonada kadınlarda Ukrayna, erkeklerde ise Letonya mutlu sona ulaşan ülkeler oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Dikili Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) iş birliğiyle organize ettiği dünya şampiyonasında kadınlar finalinde Ukraynalı Serdiuk-Romaniuk ikilisi, ABD'li Massey-Pater ikilisini 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Üçüncülüğü ise ABD'li Kubiak-Showalter'i 2-0 yenen Kanadalı Glagau-Sorra elde etti.

Erkekler final maçında Letonya'dan beyaz takım Fokerots-Auzinü ikilisi, yine Letonya'dan mavi takım Bulgacs O.-Teteris ikilisini 2-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Üçüncülüğü İtalya'dan Armellini-Acerbi ikilisini 2-0 mağlup eden Canet-Rotar ikilisinden oluşan Fransa elde etti. Sporculara ödül ve madalyalarını TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç, Southwest Sports CEO'su Gürsel Yeşiltaş, AXA Sigorta Pazarlama ve Dijital Çözümler Direktörü Cemal Çırpılar, FIVB Teknik Delegesi Joep Van Iersel, FIVB Hakem Delegesi Jeffrey Brehaut verdi.