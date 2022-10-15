Kaynak: DHA

Ferhat Çulcuoğlu, Burak Olcar, Arnavutköy, Menemen, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › İzmir haberleri! Menemen Futbol Kulübü – Arnavutköy Belediyespor: 0-1 (YENİDEN) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.