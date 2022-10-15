İzmir haberleri! Menemen Futbol Kulübü – Arnavutköy Belediyespor: 0-1 (YENİDEN) - Son Dakika
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İzmir haberleri! Menemen Futbol Kulübü – Arnavutköy Belediyespor: 0-1 (YENİDEN)

15.10.2022 21:16
İzmir haberleri! Menemen Futbol Kulübü – Arnavutköy Belediyespor: 0-1 (YENİDEN)

İzmir haber... STAT: Menemen İlçeHAKEMLER: Burak Olcar, Hakan Erkan, Buğra Can SemercioğluMENEMEN FK: Zülküf Özer – Kadir Yazıcı, Gençer Cansev, Oğuzhan Açıl (Dk.80 Mahmut Bilir), Bedirhan Altunbaş (Dk.44 Ekrem Kayılıbal), Ferhat Çulcuoğlu (Dk.

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Burak Olcar, Hakan Erkan, Buğra Can SemercioğluMENEMEN FK: Zülküf Özer – Kadir Yazıcı, Gençer Cansev, Oğuzhan Açıl (Dk.80 Mahmut Bilir), Bedirhan Altunbaş (Dk.44 Ekrem Kayılıbal), Ferhat Çulcuoğlu (Dk.67 Oğuzhan Aydoğan), Seçkin Getbay, Emre Keskin, Ziya Alkurt, Muhammed Enes Yılmaz, Ali ÖzgünARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK: Fatih Gülmez – Kamil İçer, Mert Caymaz, Tolga Şahin (Dk.71 Mustafa Fettahoğlu), Uğur Arslan Kuru (Dk.46 Siraç Susancak), Furkan Yaman (Dk.86 Mehmet Can Güngör), Malik Derin (Dk.58 Kerem Kılıç), Ömer Faruk Yılmaz, Furkan Işıkdemir (Dk.86 Hakan Turan), Ferhat Görgülü, Osman BayrakGOL: Dk.61 Sirac Susancak (Arnavutköy Belediyesi Gençlik)SARI KARTLAR: Melik Derin (Arnavutköy Belediyesi Gençlik) - Ferhat Çulcuoğlu, Kadir Yazıcı (Menemen FK)KIRMIZI KART: Dk.53 Osman Bayrak (Arnavutköy Belediyesi Gençlik)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hedefini zirve olarak belirleyen Menemen Futbol Kulübü evinde Arnavutköy Belediyespor'a 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 53'üncü dakikasında Arnavutköy Belediyesporlu Osman kırmızı kart gördü. Menemen karşısında 10 kişi mücadele eden Arnavutköy Belediyespor, 61'inci dakikada Siraç'ın golüyle öne geçti. Üstünlüğünü koruyan konuk takım sahadan galibiyetle ayrıldı. Menemen FK 14 puanda kalırken, Arnavutköy 16 puana yükseldi. MENEMEN FK SAHAYA BARETLERLE ÇIKTIMenemen Futbol Kulübü, Arnavutköy Belediye'yi konuk ettiği maça madenci baretiyle çıktı. Mücadele öncesinde Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için saygı duruşunda da bulunuldu.

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Kaynak: DHA

Ferhat Çulcuoğlu, Burak Olcar, Arnavutköy, Menemen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir haberleri! Menemen Futbol Kulübü – Arnavutköy Belediyespor: 0-1 (YENİDEN) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir haberleri! Menemen Futbol Kulübü – Arnavutköy Belediyespor: 0-1 (YENİDEN) - Son Dakika
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