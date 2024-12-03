İzmir Spor Kulüpleri Buluşması: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

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İzmir'deki spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfının (İZVAK) geleneksel buluşma toplantsında bir araya geldi. İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten, İzmir'in tarihinde ilk kez 10 tane profesyonel futbol takımının liglerde yer aldığına dikkat çekerek, " İstanbul'dan sonra en çok profesyonel futbol takımı olan ikinci şehir durumundayız. Ancak ilgi ve özen açısından ikinci sırada mıyız tartışmaya açık. Sorunlarımıza çözüm üreterek kendimizi geliştirmeliyiz." dedi.

İzmir Ticaret Odasının ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya İzmir kulüplerinin başkan ve yöneticilerinin yanı sıra, Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici, TFF Ege Bölge Temsilcisi Sevgi Koçak Özdemir, TSYD İzmir Şube Başkanı Ergin Karataş, TÜRFAD İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala ve İZVAK Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten, önemli açıklamalarda bulundu. Toplantı salonu için İzmir Ticaret Odası Başkanı (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener ve yönetim kuruluna teşekkür eden Erten, "Bu yıl İzmir'in tarihinde ilk kez 10 tane profesyonel futbol takımımız liglerde yer alıyor. Ayrıca vakfımızın kurucu üyesi ve şehrimizin adını taşıyan İzmirspor'umuz var. İstanbul'dan sonra en çok profesyonel futbol takımı olan ikinci şehir durumundayız. Ancak ilgi ve özen açısından ikinci sırada mıyız, tartışmaya açık. Sorunlarımıza çözüm üreterek kendimizi geliştirmeliyiz. Başta Göztepe olmak üzere kulüplerimizin yatırım yapma arzusu var. Ancak özellikle arazi temini konusunda büyük zorluklar yaşanıyor. Bu takımlarımızın 8 tanesi şirketleşme süreçlerini tamamladılar. Altay ve Karşıyaka'mız ise o süreçte ilerliyor. Bu iki kulübümüz de çok büyük camialar. Kendi dinamikleri ile en iyi şekilde bu süreçten çıkacaklarından eminiz. İZVAK olarak bizim en önemli görevimiz, kulüplerimize bu yolculuklarında elimizden geldiğince destek vermek, yol arkadaşlığı yapmak" dedi.

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil: "Şehrin gayreti yok"

Herkesin probleminin boyutunun aynı olduğunu ifade Sepil, "Şehrin spor bilinci yeterli değil. 11 yıldır bu işin içindeyim. Hep şu bahanenin arkasına saklanmışlar; 'İzmir'de çok fazla spor kulübü var.' İşte İZVAK da bunun için kuruldu. İZVAK'la bu durumu değiştirdik. Türkiye'de başka örneği yok. Benzeri olmayan bir kuruluş kurduk. Spor bilincini aşılamak için. Şuan İzmir takımlarını bir araya getirdik. Doğal rekabet her zaman var. Futbolun tadıdır. Belediyeden ortak fon aldık. İZVAK çatısı altında paylaşımla ilgili formül ürettik. Kendi içimizde çözdük. Cemil Başkan'ın niyeti var, ama parası yok. İzmir çok büyük bir dezavantaj yaşıyor. Göztepe Süper Lig'de, Bornova 3. Lig'de aynı durumu yaşıyor. Hiç fark etmiyor. Tesisleşme ile ilgili elimizden geleni yapıyoruz. İzmir'de ciddi altyapı sorunu var. Ama şehrin bir gayreti yok. Bakın Bornova'da antrenman için saha yok diyor. Türkiye'de şuan denk bütçeli bir kulüp yok. Biz örnek olmaya çalışıyoruz. Göztepe bu sene ligin en ekonomik kulübüdür. Bizim birinci hedefimiz Göztepe'yi hayalimizde olan yere getirmek. Bazı oyunculara teklifler gelebilir. Ama bizim amacımız şu anda oyuncu satan bir kulüp olmak değil, Süper Lig'de başarılı olan ve her yıl Avrupa'ya oynayacak bir takım oluşturmak" diye konuştu.

İzmir Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici: "İzmir'e 6 milyar TL yatırım yaptık"

Şehirdeki spor yatırımları hakkında bilgi veren Eskici, "Bakanlığımız son 3 yılda İzmir'e 6 milyar TL üzerinde tesis yatırımı yaptı. Her zaman, bütün imkanlarımızla kulüplerimizin yanındayız. Spor bilincini yükseltmek hepimizin yapması gereken şey. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan spor yoluyla koruyabiliriz. Kulüp başkanlarımız bu işlerden para kazanmıyor. Herkes takıma, spora ve şehre katkı sağlamak için çabalıyor. Toplumsal bir görev yapıyorlar. Şirketleşmeyi de bunun için yapmıyor. Çıkan yasa doğrultusunda zorunlu olarak yapıyor. İzmir'deki son 3-4 yılda yapmış olduğumuz yatırımlar başlı başına bir sunum olur. İzmir'de futbolun dışında da diğer branşların desteklenmesi lazım. Bakanlık olarak biz de arsa arıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yüzme havuzundan, yurtlara, gençlik merkezlerine de yatırım yapıyoruz. Alsancak havuzu kapalı idi ve bürokratik sorunlar vardı. İlgili belediye ile görüşüldü yıkıldı ve yenisi yapıldı. Halkapınar yine havuz yaptık. 10 tane ilçe havuz ihalesi yaptık. Dokunmadığımız hiçbir ilçe kalmadı. Bakanlık üzerine düşeni yapıyor ve yapmaya da devam edecek" diye konuştu. - İZMİR