İzmirli Judocular Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Spor

İzmirli Judocular Altın Madalya Kazandı

İzmirli Judocular Altın Madalya Kazandı

Ekin İtmeç ve Aybüke Gül, Edirne'de düzenlenen turnuvada altın madalya kazandı.

14.09.2024 12:25
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İZMİR Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Ekin İtmeç ve Aybüke Gül Edirne'de düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Ekin İtmeç ve Aybüke Gül, Edirne'de 11-12 Eylül tarihleri arasında 14 ülkeden 58 kulübün katılımıyla yapılan Uluslararası Judo Turnuvası'nda altın madalyayı boyunlarına taktı.

İzmirli sporculardan Ekin İtmeç 52 kiloda, Aybüke Gül 57 kiloda tüm rakiplerini yenerek kürsünün zirvesine çıktı. Büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyen başantrenör Mesut Kapan, "Altyapımızın meyvelerini madalyalarla almak çok güzel. Ekin İtmeç ve Aybüke Gül'ün son dönemlerdeki gelişimi bizleri sevindiriyor. Kulüp antrenörümüz Özgür Yılmaz'ı ve sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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