İznik Gölü'nde Yelken Yarışları Tamamlandı - Son Dakika
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İznik Gölü'nde Yelken Yarışları Tamamlandı

İznik Gölü\'nde Yelken Yarışları Tamamlandı

İznik Gölü'nde gerçekleştirilen yelken yarışlarında kupalar sahiplerini buldu. İznik Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen yarışlara toplamda 50 sporcu katıldı. Genç yelkencilere kupaları çeşitli yetkililer tarafından takdim edildi.

08.07.2024 15:43  Güncelleme: 15:44
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İznik Gölü'nde gerçekleştirilen yelken yarışlarında kupalar sahiplerini buldu.

İznik Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen ve Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan İbrahim Öncü Kupası Yelken Yarışları Çanakkale Yelken Kulübü, Pendik Deniz,Yat ve Yelken Kulübü, Şişecam Spor Kulübü, Tuzla Yelken Kulübü, İzmit Yelken Spor Kulübü, Körfez Yarımca Yelken Kulübü ve ev sahibi İznik Belediyespor Kulübünün katılımlarıyla toplamda 50 sporcu ile gerçekleşti.

Genç yelkencilere kupaları İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Çil, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Coşkun, İzbel A.Ş Genel Müdürü Suat Okkalı, Bursa Yelken İl Temsilcisi Mustafa Öncü ve hakemler tarafından takdim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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