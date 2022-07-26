Jorge Jesus: "Umarım turu geçen taraf oluruz" - Son Dakika
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Jorge Jesus: "Umarım turu geçen taraf oluruz"

26.07.2022 15:36
Jorge Jesus: "Umarım turu geçen taraf oluruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yarın oynanacak olan Dinamo Kiev maçı öncesinde konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yarın oynanacak olan Dinamo Kiev maçı öncesinde konuştu. Ukrayna ekibine karşı farklı stratejilerinin olacağını söyleyen Jesus, "Umarım yarın turu geçen taraf oluruz" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Dinamo Kiev'i golsüz berabere kaldığı maçın rövanşında konuk edecek olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk maçın fikir edinme anlamında önemli olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Jesus, "Bugün eminim herkesin Dinamo Kiev hakkında daha net fikirleri var. Ben kendilerini tanıyordum. İlk maçta kendi kalitemizi gösterdik. Savunmada iyiydik ve rakibi şaşırttığımızı düşünüyorum. Kontrataklarda tehlikeli ve üst seviyede oyunculara sahipler. Ama umarım oyuncularımız gününde olur ve turu geçen taraf oluruz" ifadelerini kullandı.

Takımın daha önceki yıllarda ön eleme maçlarında erken gol yemesi hakkında da Jesus, "Yaklaşık 5-6 haftadır takımla beraberiz. Düzeltmek istediğimiz noktalar var. Erken gol yeme özelliğini ben de gözlemledim. Kurada her zaman bize karşı, gruplarda yer alan takımlar çıktı. Ama umarım yarın bizim için iyi bir maç geçer" diye konuştu. Taktik anlamda sorulan soruyu da yanıtlayan Jesus, "Bugün taktiksel olarak bir antrenmanımız daha olacak. Hafta içinde bazı sakatlıklar yaşadık. Arda, Joshua King ve Samuel Osayi'nin sakatlıkları oldu. Bugün yapacağımız antrenmanda oyuncuların durumuna bakacağız ve taktiğimizi de belirleyeceğiz" cümlelerine yer verdi.

"Dinamo Kiev, savunmada iyi bir takım"

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun ilk maçın ardından 'Artık Fenerbahçe'yi daha iyi tanıyoruz' dediğini hatırlatan Jorge Jesus, "Bu normal. İlk maçta onları savunmada şaşırttığımızı düşünüyorum. Belli stratejiler uyguladık. Her hocanın farklı stratejileri vardır. Biz de yarın farklı uygulamalar yapacağız ve maçın gidişatına göre stratejilerimizi belirleyeceğiz. İlk maçta girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Çok fazla net pozisyon olmasa da 3 pozisyonumuz vardı. Dinamo Kiev savunmada çok iyi bir takım. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde kendilerine karşı oynamıştık. Bayern Münih, Benfica ve Barcelona'nın olduğu grupta savunma anlamında öne çıktılar" şeklinde konuştu.

Dinamo Kiev'in ilk maçta çok faul yapmasıyla ilgili de Jesus, "Rakibi durdurmak için faul yapmak akıllı bir yöntem. Dinamo Kiev'in bir silahıydı bu. Bunu oyunculara söylemiştik. Yarın da 30, 40 faul yapsınlar. Aslında bu durum bizim için iyi ve iyi bir silah olabilir. Yarınki maçta daha çok faul yapmalarını isteyebiliriz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Can Bartu Tesisleri, Dinamo Kiev, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus: 'Umarım turu geçen taraf oluruz' - Son Dakika

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