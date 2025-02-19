Jose Morais: 'Kolay bir maç olmayacak' - Son Dakika
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Jose Morais: 'Kolay bir maç olmayacak'

Jose Morais: \'Kolay bir maç olmayacak\'

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Hatayspor maçı öncesinde yaptığı değerlendirmede, rakiplerinin puan durumuyla ilgilenmediğini ve maçı kolay görmediğini belirtti. Morais, takımın savunma ve hücum koordinasyonuna odaklandıklarını ifade etti.

19.02.2025 12:27  Güncelleme: 12:35
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BODRUM FK Teknik Direktörü Jose Morais, "Karşımızdaki takımın ben şu an puan sıralamasında hangi durumda olduğuyla çok ilgilenmek istemiyorum. Çünkü onlar da masanın diğer tarafındaki bir rakip. Onlar da muhtemelen buraya kazanmak için gelecek. Onlar da tıpkı bizim gibi 11 kişi sahaya çıkıyor. Bu açıdan kolay bir maç olacağını düşünmüyorum" dedi.

Süper Lig'de geçen hafta Başakşehir'i deplasmanda tek golle yenip, düşme hattındaki rakipleri Hatayspor ve Adana Demirspor'la üst üste oynayacağı hayati öneme sahip maçlara hazırlanan Bodrum FK, çıkışı sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jose Morais yönetimindeki ilk iki haftayı 4 puanla geçerken, 7 maçlık galibiyet hasretine de son veren yeşil-beyazlılar, cuma günü Hatayspor önünde iç sahada taraftar avantajını kullanarak galibiyetleri seri haline getirmeyi istiyor. Hatayspor mücadelesi öncesi değerlendirme yapan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "Topa sahip olmadığımızda yapmamız gereken şey savunma yapmak. Topa sahip olduğumuz zaman da ön tarafta daha etkin nasıl olabiliriz bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Önemli olan şey topa sahip olmadığımızda takım halinde senkronizasyonu birlikte yürütüp savunma halinde adımlamalarımızı birlikte yapmamız lazım" dedi.

'KOLAY BİR MAÇ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'

Geliştirmeleri gereken noktalar olduğuna dikkat çeken Portekizli tecrübeli teknik adam, "Baktığımız zaman karşımızdaki takımın ben şu an puan sıralamasında hangi durumda olduğuyla çok ilgilenmek istemiyorum. Çünkü onlar da masanın diğer tarafındaki bir rakip. Onlar da muhtemelen buraya kazanmak için gelecek. Onlar da tıpkı bizim gibi 11 kişi sahaya çıkıyor. Bu açıdan kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Çünkü onlar da her şeylerini verecek. Antrenmanlarımızı yapıp maça nasıl hazırlanırız kafamızda bunu tasarlıyoruz. Aç olmamız lazım, rakibimize saygılı olmamız lazım, kazanmak için oynamamız lazım, olayın özü bu. Taraftarımız için en iyisini istiyoruz. Bizi desteklemeye ve yanımızda olmaya devam edin. Sahada olanları göreceksiniz, bizi aynı tutku ve arzuyla desteklemeye devam etsinler, biz taraftar için savaşacağız" diye konuştu.

Ekibinde bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen eski yıldız Hugo Almeida da bulunan Morais, uzun yıllar Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapmıştı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hatayspor, Politika, Futbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Morais: 'Kolay bir maç olmayacak' - Son Dakika

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