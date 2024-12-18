Süper Lig devi Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun en beğendiği oyuncuların başında gelen Sebastian Szymanski için transfer girişimleri başladı.
Mourinho'nun "3 tane olsa hepsini oynatırım" dediği Sebastian Szymanski için İtalyan ekibi, İstanbul'a geldi. Mourinho'nun takımda en çok beğendiği oyuncuların başında gelen Szymanski için gelen teklif Portekizli çalıştırıcının keyfini kaçırdı.
Tuttomercato'da yer alan habere göre Fiorentina, Sebastian Szymanski için İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertlilere bu transfer için ciddi olduğunu belirten Fiorentina yetkilileri, sarı-lacivertlilere 10 milyon Euro'nun üstünde bir teklif yaptı. Devre arasında bu görüşmeler hız kazanacak ve daha da ciddileşecek.
Son Dakika › Spor › Jose Mourinho'nun ''3 tane olsa hepsini oynatırım'' dediği yıldıza çuvalla para teklif ettiler - Son Dakika
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