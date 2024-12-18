Jose Mourinho'nun ''3 tane olsa hepsini oynatırım'' dediği yıldıza çuvalla para teklif ettiler - Son Dakika
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Spor

Jose Mourinho'nun ''3 tane olsa hepsini oynatırım'' dediği yıldıza çuvalla para teklif ettiler

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Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Sebastian Szymanski için İtalyan ekibi Fiorentina'nın 10 milyon eurodan fazla bir transfer teklifi yaptığı belirtildi. Jose Mourinho'nun takımda en çok beğendiği oyuncular arasında yer alan Szymanski için yapılan bu teklif, Fenerbahçe ve Mourinho'yu zor bir kararın eşiğine getirdi.

18.12.2024 14:02
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun en beğendiği oyuncuların başında gelen Sebastian Szymanski için transfer girişimleri başladı.

Mourinho'nun "3 tane olsa hepsini oynatırım" dediği Sebastian Szymanski için İtalyan ekibi, İstanbul'a geldi. Mourinho'nun takımda en çok beğendiği oyuncuların başında gelen Szymanski için gelen teklif Portekizli çalıştırıcının keyfini kaçırdı.

İTALYAN EKİBİ İSTİYOR

Tuttomercato'da yer alan habere göre Fiorentina, Sebastian Szymanski için İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertlilere bu transfer için ciddi olduğunu belirten Fiorentina yetkilileri, sarı-lacivertlilere 10 milyon Euro'nun üstünde bir teklif yaptı. Devre arasında bu görüşmeler hız kazanacak ve daha da ciddileşecek.

Jose Mourinho\'nun \'\'3 tane olsa hepsini oynatırım\'\' dediği yıldıza çuvalla para teklif ettiler

Sebastian Szymanski, Jose Morinho, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho'nun ''3 tane olsa hepsini oynatırım'' dediği yıldıza çuvalla para teklif ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • veysel unlu:
    hemen verin 11 1 Yanıtla
  • Yusuf Toprak:
    Bu haberi yazan Fenerli kendi bile inanmadı ?? 3 3 Yanıtla
  • Ali AKÇACIK:
    geçen sene 50mlyn falandi sanırım 4 2 Yanıtla
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