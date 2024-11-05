Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği maçın ardından sosyal medyada paylaşılan bir video yeniden gündem oldu.
Trabzonspor maçında atılan 3. golde sahaya giren ve kendini yerlere atarak sevinen Jose Mourinho'nun yıllar önce Porto ile Şampiyonlar Lig'i şapiyonluğunda gayet sakin olduğu anlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Son Dakika › Spor › Jose Mourinho'nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu - Son Dakika
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