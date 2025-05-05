Jose Mourinho'ya 2 yıl için 50 milyon euroluk teklif - Son Dakika
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Spor

Jose Mourinho'ya 2 yıl için 50 milyon euroluk teklif

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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun geleceği tartışılırken, Portekizli teknik adama Suudi Arabistan'dan Al Ettifaq kulübü tarafından iki yıl için 50 milyon euroluk bir transfer teklifi geldiği iddia edildi. Mourinho'nun bu teklifin kabul edilmesi durumunda Fenerbahçe'nin tazminat yükünden kurtulacağı belirtildi.

05.05.2025 11:25
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Beşiktaş yenilgisiyle şampiyonluk yarışında ağır darbe alan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun geleceği tartışma konusu olurken, Portekizli teknik adama cazip bir transfer teklifi geldiği ileri sürüldü.

İKİ SENE İÇİN 50 MİLYON EURO

Sabah'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde adı Portekiz Milli Takımı'yla anılan Jose Mourinho'ya şimdi de Suudi Arabistan'dan teklif geldi. Tecrübeli teknik adamı önümüzdeki sezon takımın başına getirmek isteyen Al Ettifaq, iki yıl için 50 milyon euro önerdi.

FENERBAHÇE TAZMİNATTAN KURTULABİLİR

Mourinho'nun teklifi kabul etmesi halinde Fenerbahçe tazminat yükünden kurtulmuş olacak. Deneyimli hocanun sarı lacivetli kulüple Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Jose Mourinho\'ya 2 yıl için 50 milyon euroluk teklif

Suudi Arabistan, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho'ya 2 yıl için 50 milyon euroluk teklif - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 123456:
    Bi iyilik yapsın Fenerbahçe den hemen bugün gitsin 31 5 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Hayatta bırakmaz tazminatı onun derdi başarılı olmak değil ki sadece kovulup son kuruşuna kadar tazminatını almak. Ondan sonra gider istediği yere orada da aynısını yapmaya devam eder. 31 2 Yanıtla
  • Ali Arat:
    Morinho gitme sana muhtaçlar. Hatta olmadı biz Galatasaraylı taraftarlar olarak sana aramızda para toplayalım ama gitme nolur. 14 5 Yanıtla
  • Ankara null:
    yalan yaaa 4 1 Yanıtla
  • Efem0909:
    Hemen göndersinler Ama orada Galatasaray olmıyacağı için yapı var diye bir bahaneside olmaz 0 0 Yanıtla
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