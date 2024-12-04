Junichi Inamoto Futbolu Bıraktı - Son Dakika
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Spor

Junichi Inamoto Futbolu Bıraktı

Galatasaray'ın eski oyuncusu Junichi Inamoto, 45 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

04.12.2024 13:17
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Bir dönem Galatasaray forması giyen Japon orta saha oyuncusu Junichi Inamoto, 45 yaşında emekliye ayrıldığını bildirdi.

Başkent Tokyo'nun Katsuşika bölgesi takımı Nankatsu SC forması giyen Inamoto, düzenlediği basın toplantısında, futbolu bıraktığını açıkladı.

Son 2-3 yıldır emekli olmayı düşündüğünü kaydeden Inamoto, "Bu yıl, mevcut yeteneklerimle takıma yardımcı olamayacağımı hissettim" diye konuştu.

Bu sebeple futbolu bıraktığını kaydeden 45 yaşındaki Inamoto, İngiltere ve Türkiye dahil futbolculuk kariyeri boyunca deneyimlediği serüvenini anlattı.

Japonya Mili Takımı "Samurai Blue" ile Mart 2001'de Fransa'ya karşı deplasmanda 5-0 kaybedilen dostluk maçını anımsatan Inamoto, şunları kaydetti:

"Bu maç kariyerimdeki en şok edici olanıydı. Aramızdaki boşluğu ve dünyayla aramızdaki farkı hissettim ve bu maç, bundan sonra ne yapacağımı çok düşünmemi sağladı. Örnek aldığım Zidane o maçta sahaydı. Eğer zamanlamayı tutturabilirsem, herkesten topu çalabileceğimden emindim. Ancak bunu Zidane'a karşı hiç başaramadım"

Inamoto, 2002 FIFA Dünya Kupası'nın, kariyerine etkisine yönelik "O maçlar sayesinde adım dünyaca tanındı ve gollerimin etkisi muazzamdı." dedi

Inamoto, emekliye ayrılana dek yurt dışında Premier Lig ve yurt içinde 5. lig dahil üst ve alt seviye birçok takımda oynamasına yönelik, "Sonuçta futbol tamamen eğlence. Ortam farklı olsa da top aynı, futbol da aynı kalıyor. 28 yıldır açıkçası her şeyi başardığımı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Geleceğine yönelik "mümkünse antrenör kariyeri" hedeflediğini kaydeden Inamoto, "Tecrübelerimi daha üst düzeyde paylaşmak isterim." dedi.

Galatasaray'da da forma giydi

2002, 2006 ve 2010 Dünya Kupası turnuvalarında oynayan Inamoto, "Samurai Blue" formasıyla çıktığı toplam 82 maçta 5 kez ağları havalandırdı.

2001 ve 2002'de sırayla Arsenal ve Fulham'da top koşturan Inamoto, "Premier Lig'de oynayan ilk Japon futbolcu" ünvanını elde etti.

Eylül 2002'de Fulham formasıyla Tottenham'a karşı attığı gol "bir Japon futbolcunun Premier Lig'de attığı ilk gol" olarak kayda geçti.

2004'te West Bromwich takımıyla sözleşme imzalayan Inamoto sırayla Cardiff, Galatasaray, Eintracht Frankfurt ve Rennes takımlarında oynadı.

2010-2014'te Japonya 1. Futbol Ligi (J1) ekibi Kawasaki Frontale formasını giyen Inamoto, J1 kariyerinde son maçına Consadole Sapporo formasıyla 2018'de çıktı.

Bir süre J3 Ligi ekibi SC Sagamihara'da oynayan Inamoto, daha sonra J5 liginde popüler ve "Kaptan Tsubasa" çizgi dizisi serisinin yazarı Yoiçi Takahaşi'nin başkanlığını üstlendiği Nankatsu SC'ye katılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Junichi Inamoto Futbolu Bıraktı - Son Dakika

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