Kabus başladı! Arda Güler'e ''Mourinho'' sürprizi

13.01.2026 16:53
Real Madrid'de Xabi Alonso'nun ayrılığı sonrası takımın başına Alvaro Arbeloa geçti. Kendini ''Mourinhista'' olarak tanımlayan Arbeloa'nın disiplinli futbol anlayışı, Arda Güler için zorlu bir sürecin başladığı yorumlarını beraberinde getirdi.

Real Madrid'de Süper Kupa'nın ardından teknik direktör değişikliği yaşandı. Xabi Alonso ile yollar ayrılırken, eflatun-beyazlılarda takımın başına Alvaro Arbeloa getirildi. Bu gelişme, milli futbolcu Arda Güler için yeni ve zorlu bir dönemin başlangıcı olarak yorumlandı.

REAL MADRID'DE KOLTUK DEĞİŞTİ

İspanyol devinde Xabi Alonso dönemi resmen sona erdi. Kulüp yönetimi, altyapıdan yetişen ve Castilla takımını çalıştıran Alvaro Arbeloa'yı A takımın başına getirdi. Arbeloa'nın göreve başlamasıyla birlikte takım içi dengelerin yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Kabus başladı! Arda Güler'e 'Mourinho' sürprizi

ARBELOA: BEN BİR MOURINHISTA'YIM

Yeni teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın Jose Mourinho'ya olan yakınlığı ve futbol anlayışı dikkat çekiyor. Arbeloa, daha önce yaptığı açıklamalarda Mourinho'ya duyduğu hayranlığı dile getirmiş ve kendisini açıkça "Mourinhista" olarak tanımlamıştı. İspanyol teknik adamın, Real Madrid'de Mourinho disiplini ve sertliğini ön plana çıkaracağı belirtiliyor.

ARDA GÜLER İÇİN ZORLU DÖNEM

Arda Güler, daha önce Carlo Ancelotti ve Xabi Alonso gibi daha esnek yaklaşımlarıyla bilinen teknik adamlarla çalışmıştı. Arbeloa'nın disiplin odaklı ve net tercihleriyle tanınan yapısının, genç yıldızın forma mücadelesini daha da zorlaştıracağı değerlendiriliyor. İspanya'da Arda'nın bu yeni dönemde nasıl bir rol üstleneceği yakından takip ediliyor.

FORMA SAVAŞI DAHA DA KIZIŞTI

Alvaro Arbeloa'nın göreve gelmesiyle birlikte Real Madrid'de rekabetin artması beklenirken, Arda Güler için forma savaşı yeni bir boyut kazandı. Genç futbolcunun, hem saha içindeki rakipleriyle hem de teknik direktörün katı futbol anlayışıyla mücadele edeceği yorumları yapılıyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 198919 198919:
    Hadi lan mourinho disiplinliymiş. ulan Fenerbahçe ‘de antrenman yaptırmamış. adamlar berbat halde lige başladılar. mahvetti takımı boş bomboş bir adam. 2 0 Yanıtla
  • Mh459267 Mh459267:
    FORMA ŞANSI AZALIRSA BALON SÖNER 0 1 Yanıtla
