Kadıköy'de kazanan Kara Kartal! Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi - Son Dakika
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Spor

Kadıköy'de kazanan Kara Kartal! Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi

Kadıköy\'de kazanan Kara Kartal! Beşiktaş, Fenerbahçe\'yi deplasmanda devirdi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü Gedson Fernandes kaydetti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin Galatasaray'la arasındaki puan farkı 8'e çıktı. Beşiktaş, puanını 55'e çıkardı.

04.05.2025 21:00
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 1-0 kazandı.

İLK TEHLİKE FENERBAHÇE'DEN

Maçta ilk tehlike Fenerbahçe'den geldi. Dakika 26'da Oğuz Aydın'ın sağ kanattan ortasında müsait pozisyonda olan Anderson Talisca kafa vuruşunu yaptı ancak Mert Günok köşeye giden topta başarılı oldu.

BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI

Karşılaşmanın 32. dakikasında konuk ekip penaltı kazandı. Beşiktaş'ın Masuaku ile kullandığı kornerde hakem Yasin Kol, Talisca'nın topla elle oynadığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

GEDSON PENALTIYI KAÇIRDI

Penaltıda topun başına gelen Gedson, kullandığı penaltı atışında sol köşeye yerden sert vurdu ancak İrfan Can Eğribayat'ı geçemedi.

Kadıköy'de kazanan Kara Kartal! Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 37. dakikasında Fenerbahçe'de En Nesyri, Mert Günok ile girdiği mücadelede ceza sahası içinde yerde kaldı. Sarı-lacivertliler penaltı bekledi ancak hakem Yasin Kol, oyunu devam ettirdi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, hakeme yoğun penaltı itirazları sebebiyle sarı kart gördü. Sarı kart sınırında bulunan Çağlar Söyüncü, bu kartla beraber RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

GEDSON BU KEZ GOLÜ ATTI

Maçta ilk gol 44. dakikada Beşiktaş'tan geldi. Masuaku'nun uzun topunda Mert Müldür hatalı bir şekilde kafayla geriye oynadı, fırsatçılığını konuşturup topu takip eden Gedson ceza sahası arka alanında bomboş pozisyonda topu ağlarla buluşturdu ve ilk yarı Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Kadıköy'de kazanan Kara Kartal! Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi

TALISCA FRİKİKTE MERT'İ GEÇEMEDİ

İkinci yarıda baskısını artıran Fenerbahçe, 72. dakikada serbest vuruş kazandı. Topun başına gelen Talisca'nın direk dibine enfes şutunu Mert Günok aynı güzellikte kurtardı.

MERT GÜNOK CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşılaşmanın 79. dakikasında zaman geçirdiği için sarı kart gören Mert Günok, Adana Demirspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

BEŞİKTAŞ 3 PUANA ULAŞTI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde Fenerbahçe, baskısını artırsa da kaleci Mert Günok'u geçemedi. Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8'e çıktı. Puanını 55'e yükselten Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürdü.

Kadıköy'de kazanan Kara Kartal! Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi

ACUN ILICALI'YA MAÇ ÖNCESİ PROTESTO

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kritik mücadeleyi izlemek için Ülker Stadı'na gelirken, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Tribünlerdeki birçok taraftar, Ilıcalı'ya yönelik tepkilerini yüksek sesle dile getirdi. Ünlü televizyoncu, stada giriş yaptığı sırada hem yuhalandı hem de ıslıklandı. Yaşananlar, kısa sürede gündem oldu.

YÖNETİM İSTİFA VE AZİZ YILDIRIM SESLERİ

Karşılaşmada Beşiktaş'ın 1-0 öne geçmesinin ardından Sarı-lacivertli taraftarlar yönetimi protesto etti. Sarı-lacivertli taraftarların büyük bir bölümü Başkan Ali Koç ve ekibini istifaya davet etti. 'Yönetim istifa' şeklinde uzun süre tezahürat eden taraftarlar, 'Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin' sloganları da attı. Öte yandan stadyumun büyük bir bölümü eski başkan Aziz Yıldırım lehine bağırarak 'Oooo Aziz Yıldırım' tezahüratlarında bulundu.

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Son Dakika Spor Kadıköy'de kazanan Kara Kartal! Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • MetinAliFeyyaz:
    hakem fb kazansın diye her şeyi yaptı. fred çaglar talisca daha biçok oyuncunun kendilerini yere atarak aldıkları fauller sahtekarlıkları bekledikleri penaltılar olacak iş değil... lazer falan tutmalar rezzilsiniz spor değil bambaşka şeyler yapıyosunuz, ALLAH'ın adaleti şaşmadı yine böyle yaptıkça çok daha uzun yıllar sürer... BEŞİKTAŞ'ıma tebrikler gurur duyuyorum mücadelemizden! 163 0 Yanıtla
  • @abdyrahym:
    fenerle galatasarayin nedir çektigi bu beşiktaştan )) 125 11 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    iyiler sonunda mutlaka kazanır:)) şampiyon babanız Cim bom bom. 52 35 Yanıtla
  • Kadir Yılmaz:
    alıştı gelen geçen yeniyor zaten. beter olsun. 48 4 Yanıtla
  • Ahmet han SAÇAK:
    ali acunuda morinyoyuda al akşam evine götür grup yapın evde 46 4 Yanıtla
  • Nafi Aydogan:
    babanız beşiktaş 32 7 Yanıtla
  • Tibet:
    Biz kimsenin salıncağına bilmeyiz Kim fenere yatacak dediyse de bu galibiyet ona girsin 30 5 Yanıtla
  • Erkan Ölmez:
    tebrikler Beşiktaş’ım 35 0 Yanıtla
  • orka1898:
    beşiktaşa tebrikler samsunun hevesi kursağında kaldı gs ye maç verirken düşünecekti beşiktaş 3 üncü olur 28 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Puahahahhaahhaah tek eglencesin bu senede 25 1 Yanıtla
  • Selman Taş:
    moruklar suçu hakeme attıya la 12 1 Yanıtla
  • recep özoğul:
    İyiler hep kazanır. Şampiyon GALATASARAY 3 8 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KOCANIZ GALATASARAY. KUSLAR YENENDE YENILENDE ÜZÜLDÜ 1 8 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    BEŞİKTAŞ DERBİLERDE BAMBAŞKAAA 6 1 Yanıtla
  • kadirizm yıldırım:
    yapı yapı al sana yapı buda SAPI.. sözümüz fb taraftarına değil yönetimine. olan taraftarına oldu ama haala istifa eden yok 4 2 Yanıtla
  • Melih Özke:
    çi pet pet çi pet pet 4 1 Yanıtla
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