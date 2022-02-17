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Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe, Slavia Prag'ı karşılaşmasının ilk 11'leri netleşti! - Son Dakika

Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe, Slavia Prag'ı karşılaşmasının ilk 11'leri netleşti!

17.02.2022 19:27
Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe, Slavia Prag'ı karşılaşmasının ilk 11'leri netleşti!

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk ayağında Fenerbahçe, Slavia Prag'ı misafir ediyor. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Süper Lig'de zirveye uzak olan ve Türkiye Kupası'ndan elenen Kanarya, Avrupa'da yoluna devam etmek için bu maçta galibiyeti amaçlıyor. Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu play-off maçında Ülker Stadı'nda Slavia Prag'ı konuk ediyor. Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen sarı-lacivertliler, sahasında Çekya ekibini yenerek rövanş öncesi avantajlı bir skor almak istiyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de takımda tedavisine devam edilen İrfan Can Kahveci ile bireysel çalışmalarını sürdüren Luiz Gustavo ve Filip Novak, karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Miguel Crespo ile Diego Rossi de takımdaki yerlerini alamayacak. Elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen ve özel maskeyle çalışmalara başlayan Serdar Dursun ile sakatlığını atlatan yıldız futbolcu Mesut Özil'in ise kadroda yer alması bekleniyor. Slavia Prag'da ise sakatlığı bulunan Lukas Masopust, İstanbul'a getirilmedi.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangare, Kim, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Sosa, Osayi-Samuel, Zajc, Pelkas, Valencia.

Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes,Kacharaba, Schranz, Traore, Sevcik, Plavsic, Dorley, Olayinka, Sor

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Slavia Prag, Fenerbahçe, Play Off, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe, Slavia Prag'ı karşılaşmasının ilk 11'leri netleşti! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe, Slavia Prag'ı karşılaşmasının ilk 11'leri netleşti! - Son Dakika
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