Kadıköy\'e geri dönen Vitor Pereira\'dan basın toplantısına damga vuran sözler

Fenerbahçe, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını ise Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak.

VITOR PEREIRA BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU

Nottingham Forest'ın başına geçen Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, yeni takımıyla ilk maçına sarı-lacivertliler karşısında çıkma heyecanını yaşayacak. Portekizli teknik adam, maç öncesinde basın toplantısında konuştu.

''ESKİ EVİME GELDİM''

Basın toplantısının yapılacağı alana enerjik ve mutlu haliyle giriş yapan Pereira, konuşmasına başladığı anda ''Eski evime geldim. Sizleri görmek güzel!'' sözlerini sarf etti.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Pereira'nın bu sözleri kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, Fenerbahçeli taraftarlar da Pereira'yı gördüklerine mutlu olduklarını dile getiren yorumlarda bulundu.