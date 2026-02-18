Fenerbahçe, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını ise Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak.
Nottingham Forest'ın başına geçen Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, yeni takımıyla ilk maçına sarı-lacivertliler karşısında çıkma heyecanını yaşayacak. Portekizli teknik adam, maç öncesinde basın toplantısında konuştu.
Basın toplantısının yapılacağı alana enerjik ve mutlu haliyle giriş yapan Pereira, konuşmasına başladığı anda ''Eski evime geldim. Sizleri görmek güzel!'' sözlerini sarf etti.
Pereira'nın bu sözleri kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, Fenerbahçeli taraftarlar da Pereira'yı gördüklerine mutlu olduklarını dile getiren yorumlarda bulundu.
Son Dakika › Spor › Kadıköy'e geri dönen Vitor Pereira'dan basın toplantısına damga vuran sözler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?