Kadın Futbol Ligi'nde 5. Hafta Sonuçları

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta müsabakarı oynandı.
Ligin 5. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:
Bornova Hitabspor- Fenerbahçe Petrol Ofisi: 0-3
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Hakkarigücüspor: 2-0
Ünye Kadın Spor- Beşiktaş JK United Payment: 1-2
Trabzonspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
ALG Spor-Beylerbeyi: 1-0
Çekmeköy Bilgidoğa-Fatih Vatanspor: 0-5
Karadeniz Ereğli Belediyespor'un ligden ihracı nedeniyle rakibi Galatasaray haftayı müsabaka oynamadan geçti.
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