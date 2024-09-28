Kadın Futbolu EA FC ve Football Manager'a Dahil Oluyor - Son Dakika
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BBC

Kadın Futbolu EA FC ve Football Manager'a Dahil Oluyor

EA FC ve Football Manager, kadın futbol takımlarını kariyer moduna ekleyerek oyunculara yeni seçenekler sunuyor.

28.09.2024 10:49
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Dünyanın en büyük iki futbol oyunu EA FC ve Football Manager, bu yıl oyuncularının yönettiği kulüplere kadın futbol takımlarını dahil ediyor.

EA FC dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri ve kariyer modu, futbolcu ya da kulüp yöneticisi olarak oynanmasına izin veriyor.

Bu yıl kadınlar ilk kez kariyer moduna dahil ediliyor.

Kadın oyuncular ilk kez Fifa 16 oyununa; geçen yıl da EA FC'nin Ultimate Team moduna dahil edilmişlerdi.

Kariyer modunun yapımcılarından Andreas Wilsdorf, değişikliği Fifa 16 ile yapmak istediklerini ancak kadın futbolunun bu süreçte çok evrildiğini söylüyor.

Fransız, İspanyol, Amerikan, Alman ve İngiliz kadın liglerinin sağladığı malzemelerle kadınların kariyer moduna dahil edilebildiğini anlatıyor.

Football Manager'ın yapımcısı Sports Interactive ise kadın oyuncuları oyunlarına dahil etme niyetini üç yıl önce duyurmuştu.

Kadın futbolu araştırmalarının başındaki Tina Keech, ihtiyaçları olan her şeyi bir araya getirmenin zor olduğunu söylüyor.

Oyunun istatistikleri büyük bir veritabanından besleniyor. Keech erkekler için gerekli verileri son 20 yıldır topladıklarını söylüyor.

Kadın ligleri içinse sıfırdan başlamaları gerekiyordu.

Keech, "Karşılaştığımız en büyük zorluklardan biri de bilgi bulmaktı" diyor ve ekliyor:

"İnternette Harry Kane'in kuzeninin köpeğinin adını bile bulmanız mümkün olabilir ama kadın futbolunda temel bilgilere erişmek bile sorun."

Keech oyunda paylaştıkları tüm detayların doğruluğundan emin olmaları gerektiğini de belirtiyor.

Hem EA FC hem de Football Manager'ın oyuncuları cezbetmesinde gerçeğe yakınlıkları önemli bir faktör.

Her iki oyunda da kadın futbolcuların ücretleri ve transfer bedelleri gibi detayları gerçek liglerdekiyle tutarlı ve fakat erkek liglerindekine göre oldukça düşük.

Andreas, EA FC'nin, maçların oynandığı stadyumlar gibi bazı konularda değişiklikler yaptığını söylüyor.

Örneğin kadın futbol maçları gerçek hayatta erkeklerinkinden küçük stadyumlarda oynansa da oyunda aynı büyüklükteki sahalara çıkıyorlar.

Video oyunların genel olarak en önemli amaçlarından biri de oyuncu sayılarını ve böylelikle gelirlerini artırmak.

EA FC'den Andreas, kızının en sevdiği oyuncularla bütün bir sezon boyunca oynayamadığını söyleyen muhasebecisiyle konuşmasının, kendisine ilham verdiğini anlatıyor:

"Bu tam da istediğimiz etkiyi yarattı: Küçük kızlar artık kendi kahramanlarını oynayabiliyor veya kendilerini seçip kahramanlarıyla oynayabiliyorlar."

Sports Interactive'den Keech de kızlarının futbol tutkunu olduğunu ve onların sayesinde "kadın futbolunu ileri taşıyan hareketin bir parçası olmak istediğini" söylüyor.

"Yeni nesil onlar. Bu dönüşüme onlar tanıklık edecek" diye ekliyor.

Kaynak: BBC

Football Manager, Teknoloji, Futbol, Spor, Son Dakika

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