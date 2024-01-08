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Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu - Son Dakika
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Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu

NBA'de Memphis Grizzlies forması giyen 24 yaşındaki basketbolcu Ja Morant, maç sonunda verdiği röportajla sosyal medyanın gündemine oturdu. Röportaj sırasında muhabir Kelsey Wright Johnson ile göz teması kurmaması dikkat çeken Morant'a binlerce yorum yapıldı.

Ja Morant\'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
08.01.2024 - 15:16,  Güncelleme: 15:44
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NBA'de Memphis Grizzlies'de oynayan 24 yaşındaki basketçi Ja Morant'ın maç sonunda verdiği röportajda muhabirin yüzüne bakmaması dikkatlerden kaçmadı.

KISA SÜREDE BİNLERCE YORUM ALDI

Muhabir Kelsey Wright Johnson'a röportaj verirken göz teması kurmamasıyla dikkat çeken Morant için kullanıcılar tarafından binlerce yorum yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları;

  • Sevgilisi izliyor bence
  • Hayatının sınavını vermiş
  • Kadın muhabirlere karşı tuhaf davranmayı bırakmanız gerekiyor
  • O iyi bir adam ben olsaydım mikrofona bağırırdım
  • Manitam varken benim gözler
Kadın muhabire röportaj veren NBA oyuncusunun tavırları olay oldu
Kadın muhabire röportaj veren NBA oyuncusunun tavırları olay oldu
Kadın muhabire röportaj veren NBA oyuncusunun tavırları olay oldu
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (3)
  • Kazım Ucar: Şimdi bu haber niteliğimi taşıyor? Yanıtla 63 3
  • Serkan Basar: baba muhabirde şeytanı baştan çıkarır o biçim yani :) Yanıtla 24 9
  • Selim Kayisi: Halbuki nereye baksa onu görüyor Yanıtla 17 5

Memphis Grizzlies, basketbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu - Son Dakika
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