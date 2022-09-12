Golbol Dünya Şampiyonası'nda millilerin rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Golbol Dünya Şampiyonası'nda millilerin rakipleri belli oldu

12.09.2022 10:32
Golbol Dünya Şampiyonası'nda millilerin rakipleri belli oldu

Kadın ve Erkek Golbol Milli Takımları'nın mücadele edeceği Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Golbol Dünya Şampiyonası'nda rakipler belli oldu.

Kadın ve Erkek Golbol Milli Takımları'nın mücadele edeceği Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Golbol Dünya Şampiyonası'nda rakipler belli oldu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kadın Golbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda A Grubu'nda Cezayir, Danimarka, Kanada, Fransa, Meksika ve Arjantin ile eşleşti.

Kadınlarda B Grubu'nda ise ABD, Japonya, Brezilya, İsrail, Avustralya, Mısır, İngiltere ve Portekiz yer aldı.

Erkek Golbol Milli Takımı ise C Grubu'nda Brezilya, Cezayir, Japonya, Kanada, Almanya, Portekiz ve Belçika ile eşleşti.

Erkeklerde D Grubu'nda ise Çin, Litvanya, Ukrayna, ABD, İran, Mısır, Meksika ve Kolombiya yer aldı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, konuyla ilgili açıklamasında "Kadın ve Erkek Golbol Milli Takımlarımıza güvenimiz tam. Erkek Golbol A Milli Takım Teknik Direktörümüz Gökhan İnce ve Kadın Golbol Milli Takım Antrenörümüz Gültekin Karasu'nun önderliğinde takımlarımızın çifte kupa ve 2024 Paris kotası alacaklarından hiç bir şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Golbol Dünya Şampiyonası'nda millilerin rakipleri belli oldu - Son Dakika

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