Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar belli oldu - Son Dakika
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Spor

Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar belli oldu

2024-2025 sezonunda Türk takımlarından Fenerbahçe Alagöz Holding ve ÇBK Mersin doğrudan Avrupa Ligi'ne katılacak, Beşiktaş BOA ise elemelerde mücadele edecek. Normal sezona 13 takımın doğrudan katılım hakkı kazandığı organizasyonda, üç takım elemelerden gelecek. Eleme maçları, 18 ve 25 Eylül tarihlerinde oynanacak. Elemeleri kaybeden üç takım ise, 2024-2025 sezonunda Kadınlar Avrupa Kupası'nda (EuroCup) yoluna devam edecek.

06.07.2024 23:45
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Basketbolda Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonunda Türk takımlarından Fenerbahçe Alagöz Holding ve ÇBK Mersin doğrudan Avrupa Ligi'ne katılacak, Beşiktaş BOA ise elemelerde mücadele edecek.

Normal sezona 13 takımın doğrudan katılım hakkı kazandığı organizasyonda, üç takım elemelerden gelecek. Eleme maçları, 18 ve 25 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Elemeleri kaybeden üç takım ise, 2024-2025 sezonunda Kadınlar Avrupa Kupası'nda (EuroCup) yoluna devam edecek.

Avrupa Ligi'nde normal sezon ve elemeler için kura çekimi, 18 Temmuz'da Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilecek.

Normal sezona doğrudan katılım hakkı kazanan takımlar şöyle:

Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin (Türkiye), Villeneuve d'Ascq-LM (Fransa), Valencia Basket Club (İspanya), DVTK HUN-Therm Miskolc (Macaristan), Umana Reyer (İtalya), ZVVZ USK (Çekya), KGHM Polkowice (Polonya), Olympiakos SFP (Yunanistan), Tango Bourges Basket (Fransa), Perfumerias Avenida Salamanca (İspanya), Uni Gyor (Macaristan), Beretta Famila Schio (İtalya).

Beşiktaş BOA'nın yanı sıra Basket Landes (Fransa), Casademont Zaragoza (İspanya),

KSC Szekszard (Macaristan), CSM Constanta (Romanya) ve Zabiny Brno (Çekya) ise elemelerde yer alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar belli oldu - Son Dakika
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