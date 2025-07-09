Kadınlar EuroCup Takımları Belirlendi - Son Dakika
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Kadınlar EuroCup Takımları Belirlendi

09.07.2025 20:29
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2025-26 Kadınlar EuroCup'ta Beşiktaş ve Emlak Konut doğrudan yer alacak. Elemeler Eylül'de.

2025-26 sezonunda Kadınlar Avrupa Kupası'nda (EuroCup) mücadele edecek takımlar belli oldu. Türkiye'den Beşiktaş ve Emlak Konut doğrudan normal sezonda mücadele edecek.

Toplam 49 kulüp turnuvaya katılmak üzere kayıt yaptırırken 42 takım doğrudan normal sezonda yer alacak. Bu takımlar arasında Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) Elemeleri'nden elenerek gelecek beş takım da bulunuyor. Altı takım ise elemeler sonucunda normal sezona katılmaya hak kazanacak.

Çift maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak elemeler, 18 ve 25 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Normal sezonda doğrudan yer alacak takımlar:

Kadınlar EuroLeague Elemeleri (5 eşleşmenin kaybedenleri), Beşiktaş Boa, Emlak Konut (Türkiye), Villeneuve d'Ascq LM (Fransa), Charnay Basket (Fransa), BLMA (Fransa), UFAB 49 (Fransa), Perfumeras Avenida (İspanya), Hozono Global Jairis (İspanya), Movistar Estudiantes (İspanya), Magnolia Basket Campobasso (İtalya), GEAS Basket (İtalya), KP Brno (Çekya), Levhartice Chomutov (Çekya), NKA Universitas Pecs (Macaristan), InvestInTheWest Enea Gorzow (Polonya), Sleza Wroclaw (Polonya), MB Zaglebie Sosnowiec (Polonya), Castors Braine (Belçika), Kangoeroes Mechelen (Belçika), Basket Namur Capitale (Belçika), Athinaikos Qualco (Yunanistan), Panathinaikos A.C. (Yunanistan), CS Rapid Bucuresti (Romanya), Elitzur Ramla (İsrail), BC Neptunas-Amberton (Litvanya), SL Benfica (Portekiz), Sportiva/AzorisHotels (Portekiz), Rutronik Stars Keltern (Almanya), Saarlouis Royals (Almanya), Piestanske Cajky (Slovakya), TTT Riga (Letonya), Nyon Basket Feminin (İsviçre), BCF Elfic Fribourg (İsviçre), ZKK Ragusa (Hırvatistan), KK Tresnjevka 2009 (Hırvatistan), BC Beroe Stara Zagora (Bulgaristan), KBF Peja 03 (Kosova)

Eleme turlarında mücadele edecek takımlar:

LDLC Asvel Feminin (Fransa) (seri başı), Lointek Gernika Bizkaia (İspanya) (seri başı), BAXI Ferrol (İspanya) (seri başı), BDS Dinamo Sassari (İtalya) (seri başı), TARR KSC Szekszard (Macaristan) (seri başı), Universitatea Cluj (Romanya) (seri başı), SBS Ostrava (Çekya), DSK Basketball Brandys (Çekya), Panathlitikos Sykeon (Yunanistan), Pas Giannina (Yunanistan), BBC Troistorrents-Chablais (İsviçre), UZKK Student Nis (Sırbistan)

Seri başı takımlar, Avrupa kulüp müsabakalarındaki üç yıllık sıralamaya göre belirlenmiş olup, bu takımlar ikinci maçlarını sahalarında oynayacak. Elemeler ve normal sezon kura çekimi, 23 Temmuz Çarşamba günü Almanya'nın Münih kentinde yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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