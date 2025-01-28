Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası Tamamlandı

Ankara'da kadın güreş müsabakaları sona erdi, İstanbul B.B. birinci oldu.

28.01.2025 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda kadınlar müsabakaları tamamlandı.

Taha Akgül Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonda, grekoromen ve serbest stil kategorilerinin ardından kadınlarda da madalyalar sahiplerini buldu.

Kadınlar takım sıralamasında birinciliği, 143 puanla İstanbul Büyükşehir Belediyesi elde etti. Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 141 puanla ikinci, Yalova Termal Spor Kulübü ise 121 puanla üçüncü oldu.

Kadınlarda en centilmen sporcu Selvi İlyasoğlu, en teknik sporcu Nesrin Baş, en centilmen antrenör ise Bekir Çağlar seçildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, dereceye giren kulüplerin temsilcilerine kupalarını takdim etti.

Şampiyonada madalya alan kadın güreşçiler şöyle:

50 kilo: 1. Zehra Demirhan (Ankara ASKİ Spor Kulübü), 2. Büşra Koç (Samsun Yakakent), 3. Cansu Özdemir (Trabzon BB), 3. Aynur Ege (Tekirdağ Çorlu Belediyesi)

53 kilo: 1. Zeynep Yetgil (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 2. Şeyma Kızmaz (MKE Ankaragücü), 3. Sahra Karakaya (Yalova Tersane Spor Kulübü), 3. Aysun Erge (Ankara Büyükşehir Belediyesi)

55 kilo: 1. Tuba Demir (Yalova Termal Spor Kulübü), 2. Esra Pul (Beşiktaş Jimnastik Kulübü), 3. Edanur Beytüt (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), 3. Melda Dernekçi (Edirne Belediyesi)

57 kilo: 1. Elvira Süleyman (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 2. Gülsüm Bilgöl (Beşiktaş Jimnastik Kulübü), 3. Emine Çakmak (Yalova Termal Spor Kulübü), 3. Eda Tekin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

59 kilo: 1. Bediha Gün (Ankara ASKİ Spor Kulübü), 2. Ebru Dağbaşı (Beşiktaş Jimnastik Kulübü), 3. Sevim Akbaş (Ferdi Trabzon), 3.Özlem Gürsoy (Erzincan İl Özel İdare)

62 kilo: 1. Selvi İlyasoğlu (Beşiktaş Jimnastik Kulübü), 2. Rabia Melisa Bayır (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 3. Cansu Aksoy (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 3. Songül Aydemir (Erzincan İl Özel İdare)

65 kilo: 1. Beyza Nur Akkuş (Trabzon BB), 2. Kadriye Koçak (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 3. Derya Nur Karaduman (Yalova Termal Spor Kulübü), 3. Aslı Demir (Ankara Büyükşehir Belediyesi)

68 kilo: 1. Elif Şevval Kurt (Trabzon BB), 2. Ayşe Gül Sever (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 3. Edanur Kanca (Yalova Termal Spor Kulübü), 3. Tuğba Aktaş (Erzincan İl Özel İdare)

72 kilo: 1. Nesrin Baş (Beşiktaş Jimnastik Kulübü), 2. Hatice Nur Sarı (MKE Ankaragücü), 3. Nazar Bektaş (Yalova Termal Spor Kulübü), 3. Seda Başgöl (MKE Ankaragücü)

76 kilo: 1. Elmira Yasin (Erzincan İl Özel İdare), 2. Melisa Sarıtaç (Yalova Termal Spor Kulübü), 3. Mehtap Gültekin (Trabzon BB), 3. Merve Pul (Beşiktaş Jimnastik Kulübü)

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, İstanbul, Türkiye, ankara, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:42 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
07:56 Kurmaylarından Erdoğan’a yangın facialarına karşı çözüm teklifi: Otelleri de özel sektör denetlesin Kurmaylarından Erdoğan'a yangın facialarına karşı çözüm teklifi: Otelleri de özel sektör denetlesin
07:22 Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
07:13 Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı
14:38 Burak Yılmaz resmen Süper Lig ekibinin başına geçti Burak Yılmaz resmen Süper Lig ekibinin başına geçti
14:26 DeepSeek nedir, nasıl çalışır DeepSeek kripto paraları ve Bitcoin’i nasıl etkileyecek DeepSeek nedir, nasıl çalışır? DeepSeek kripto paraları ve Bitcoin'i nasıl etkileyecek?
14:18 Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras’ın ifadesi ortaya çıktı Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı
13:57 Trump’tan ’’Sadece iki cinsiyet var’’ açıklaması Trump'tan ''Sadece iki cinsiyet var'' açıklaması
13:52 Ekrem İmamoğlu’nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu
13:52 Dr. Ekrem Teymur: ’’Avrupa, Teknoloji Yarışında Geriye Düştü’’ Dr. Ekrem Teymur: ''Avrupa, Teknoloji Yarışında Geriye Düştü''
13:42 Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun ifadeleri ortaya çıktı Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 10:20:56. #1.13#
SON DAKİKA: Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.