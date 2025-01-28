Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası Tamamlandı

Spor

Ankara'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda kadınlar müsabakaları tamamlandı.

Taha Akgül Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonda, grekoromen ve serbest stil kategorilerinin ardından kadınlarda da madalyalar sahiplerini buldu.

Kadınlar takım sıralamasında birinciliği, 143 puanla İstanbul Büyükşehir Belediyesi elde etti. Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 141 puanla ikinci, Yalova Termal Spor Kulübü ise 121 puanla üçüncü oldu.

Kadınlarda en centilmen sporcu Selvi İlyasoğlu, en teknik sporcu Nesrin Baş, en centilmen antrenör ise Bekir Çağlar seçildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, dereceye giren kulüplerin temsilcilerine kupalarını takdim etti.

Şampiyonada madalya alan kadın güreşçiler şöyle:

50 kilo: 1. Zehra Demirhan (Ankara ASKİ Spor Kulübü), 2. Büşra Koç (Samsun Yakakent), 3. Cansu Özdemir (Trabzon BB), 3. Aynur Ege (Tekirdağ Çorlu Belediyesi)

53 kilo: 1. Zeynep Yetgil (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 2. Şeyma Kızmaz (MKE Ankaragücü), 3. Sahra Karakaya (Yalova Tersane Spor Kulübü), 3. Aysun Erge (Ankara Büyükşehir Belediyesi)

55 kilo: 1. Tuba Demir (Yalova Termal Spor Kulübü), 2. Esra Pul (Beşiktaş Jimnastik Kulübü), 3. Edanur Beytüt (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), 3. Melda Dernekçi (Edirne Belediyesi)

57 kilo: 1. Elvira Süleyman (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 2. Gülsüm Bilgöl (Beşiktaş Jimnastik Kulübü), 3. Emine Çakmak (Yalova Termal Spor Kulübü), 3. Eda Tekin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

59 kilo: 1. Bediha Gün (Ankara ASKİ Spor Kulübü), 2. Ebru Dağbaşı (Beşiktaş Jimnastik Kulübü), 3. Sevim Akbaş (Ferdi Trabzon), 3.Özlem Gürsoy (Erzincan İl Özel İdare)

62 kilo: 1. Selvi İlyasoğlu (Beşiktaş Jimnastik Kulübü), 2. Rabia Melisa Bayır (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 3. Cansu Aksoy (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 3. Songül Aydemir (Erzincan İl Özel İdare)

65 kilo: 1. Beyza Nur Akkuş (Trabzon BB), 2. Kadriye Koçak (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 3. Derya Nur Karaduman (Yalova Termal Spor Kulübü), 3. Aslı Demir (Ankara Büyükşehir Belediyesi)

68 kilo: 1. Elif Şevval Kurt (Trabzon BB), 2. Ayşe Gül Sever (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 3. Edanur Kanca (Yalova Termal Spor Kulübü), 3. Tuğba Aktaş (Erzincan İl Özel İdare)

72 kilo: 1. Nesrin Baş (Beşiktaş Jimnastik Kulübü), 2. Hatice Nur Sarı (MKE Ankaragücü), 3. Nazar Bektaş (Yalova Termal Spor Kulübü), 3. Seda Başgöl (MKE Ankaragücü)

76 kilo: 1. Elmira Yasin (Erzincan İl Özel İdare), 2. Melisa Sarıtaç (Yalova Termal Spor Kulübü), 3. Mehtap Gültekin (Trabzon BB), 3. Merve Pul (Beşiktaş Jimnastik Kulübü)