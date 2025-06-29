Kahramanmaraş\'ta 2. Uluslararası Bisiklet Yarışması Düzenlenecek

Kahramanmaraş'ta 5-6 Temmuz tarihlerinde 2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışması düzenlenecek.

Kahramanmaraş, ulusal ve uluslararası düzeydeki organizasyonlara ev sahipliği yaparak adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi ile Valilik iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışması, 5 - 6 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Organizasyona Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden sporcuların yanı sıra Yunanistan, Özbekistan, Nepal, İngiltere ve İran gibi 8 farklı ülkeden 150'nin üzerinde profesyonel bisikletçi katılacak. İki gün sürecek yarışlar, hem şehre spor turizmi açısından katkı sunacak hem de Kahramanmaraş'ın doğal ve kültürel güzelliklerini tanıtma fırsatı oluşturacak.

Yarışlar her iki gün de sabah saat 09.00'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndan başlayacak. Cumartesi günü sporcular, Kahramanmaraş'ın simge rotalarından biri olan Edebiyat Yolu'nda pedal çevirecek. Pazar günü ise bisikletçiler, Şehir Merkezi - Türkoğlu - Narlı güzergahı boyunca kıyasıya mücadele verecek. Yarışların ardından 6 Temmuz Pazar günü, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerindeki Kahramanmaraş Adliyesi önünde gerçekleştirilecek ödül töreniyle organizasyon sona erecek. Etkinlikte dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, organizasyonun şehre sportif anlamda hareketlilik kazandırmasının yanı sıra şehrin tanıtımı açısından da büyük önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, vatandaşlar yarış güzergahlarında hem sporcuları desteklemeye hem de bu heyecana ortak olmaya davet edildi. - KAHRAMANMARAŞ