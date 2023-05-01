Kanser hastası olan Christoph Daum, derbide görüntülendi! İşte efsane teknik adamın son hali - Son Dakika
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Kanser hastası olan Christoph Daum, derbide görüntülendi! İşte efsane teknik adamın son hali

01.05.2023 08:51

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran teknik adam Christoph Daum, geçtiğimiz aylarda kanser hastalığına yakalanmıştı. Tedavi sürecinde olan efsane çalıştırıcı, Beşiktaş-Galatasaray mücadelesini tribünden takip etti. Daum mücadele sonrasında Şenol Güneş ve Ahmet Nur Çebi'ye tebriklerini iletti.

Daum, ekim ayında yaptığı açıklamada , kendisine kanser teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Tedavi süreci olumlu seyreden Alman hoca, Beşiktaş- Galatasaray derbisini tribünden izledi.

GÜNEŞ VE ÇEBİ'Yİ TEBRİK ETTİ

Christoph Daum, Beşiktaş-Galatasaray derbisi için İstanbul'a geldi. Dev mücadeleyi tribünde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile birlikte izledi. Daum, karşılaşma sonrası ise Şenol Güneş ile Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

"TÜM GÜCÜMLE MÜCADELE EDECEĞİM"

Daum hastalığıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Beni iyi tanıyorsunuz. Ben bir savaşçıyım ve bu zorlukla iyimser bir şekilde ve tüm gücümle mücadele edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Daum'un son hali:

Kansere yakalanan Daum, derbide ortaya çıktı! İşte efsane hocanın son hali
Kansere yakalanan Daum, derbide ortaya çıktı! İşte efsane hocanın son hali
YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Türkiyede gelmiş geçmiş en terbiyeli,efendi saygılı,ancak görevi ile ilgilenen gercek bir spor adamı,antrenör olduğunü bir GS lı olarak söylüyorum. Allah uzun ve rahat bir ömür versin. Cevap Yaz 38 0 Yayından Kaldır
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Christoph Daum, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kanser hastası olan Christoph Daum, derbide görüntülendi! İşte efsane teknik adamın son hali - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanser hastası olan Christoph Daum, derbide görüntülendi! İşte efsane teknik adamın son hali - Son Dakika
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