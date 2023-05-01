Daum, ekim ayında yaptığı açıklamada , kendisine kanser teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Tedavi süreci olumlu seyreden Alman hoca, Beşiktaş- Galatasaray derbisini tribünden izledi.
Christoph Daum, Beşiktaş-Galatasaray derbisi için İstanbul'a geldi. Dev mücadeleyi tribünde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile birlikte izledi. Daum, karşılaşma sonrası ise Şenol Güneş ile Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.
Daum hastalığıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Beni iyi tanıyorsunuz. Ben bir savaşçıyım ve bu zorlukla iyimser bir şekilde ve tüm gücümle mücadele edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.
Daum'un son hali:
Son Dakika › Spor › Kanser hastası olan Christoph Daum, derbide görüntülendi! İşte efsane teknik adamın son hali - Son Dakika