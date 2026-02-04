Kante'den Fenerbahçe taraftarına ilk mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kante'den Fenerbahçe taraftarına ilk mesaj

Haberin Videosunu İzleyin
Kante\'den Fenerbahçe taraftarına ilk mesaj
04.02.2026 19:14  Güncelleme: 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kante\'den Fenerbahçe taraftarına ilk mesaj
Haber Videosu

Fenerbahçe Kulübü, İstanbul'a getirdiği N'Golo Kante'nin uçaktan videosunu paylaştı. Kante'nin Türkçe olarak ''Merhaba Fenerbahçe! Hazır mısınız? Geliyorum'' ifadelerini kullandığı görüldü.

Fenerbahçe, transferinde mutlu sona ulaştığı 34 yaşındaki Fransız oyuncu N'Golo Kante'yi İstanbul'a getiriyor.

KANTE'DEN TARAFTARA İLK MESAJ

Sarı-lacivertlilerin İstanbul'a getirdiği Kante, sarı-lacivertli taraftarlara ilk mesajını yolladı. Kulübün yaptığı paylaşımda sarı-lacivertli forma giyen Kante, Türkçe olarak "Merhaba Fenerbahçe! Hazır mısınız? Geliyorum" ifadelerini kullandı.

21.30'DA İSTANBUL'DA OLACAK

Kante'yi taşıyan uçak saat 21.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak. Yıldız ismi, binlerce Fenerbahçe taraftarının karşılaması bekleniyor.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden kadrosuna kattığı N'Golo Kante transferini Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

14.4 MİLYON EURO İMZA PARASI

KAP'a yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 14.4 milyon euro imza ücreti alacak. Fransız oyuncu, bu sezonun kalan kısmında 5.5 milyon euro ücret alacak.

KALAN İKİ SEZONDA YILLIK 11 MİLYON EURO KAZANACAK

N'Golo Kante, kalan iki sezonda ise 11 milyon euro yıllık ücret kazanacak. Öte yandan sarı-lacivertliler, bu transferin karşılığında Youssef En-Nesyri'yi Al-Ittihad'e gönderdi. Fenerbahçe, Al Ittihad'dan Youssef En-Nesyri için 15 milyon euro bonservis kazandı.

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kante'den Fenerbahçe taraftarına ilk mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sınan uste Sınan uste:
    yav arkadaş2000euro borcum var ya 7 1 Yanıtla
    Luanti Hanedanlığı Luanti Hanedanlığı:
    Sadettin senide tranfer etsin 3 0
    Enis Çakar Enis Çakar:
    iyimis bisey degil baskan bende 50 bin euro. var 0 0
  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    bumu kurtaracak fb yi 1 1 Yanıtla
    nomercy nomercy:
    arada bir futbol maçı izle kardeşim… 1 1
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asya ülkesinde ABD alarmı Gizli belge ortaya çıktı Asya ülkesinde ABD alarmı! Gizli belge ortaya çıktı
Isınmak için yaktığı ateş 5 aracı küle çevirdi Isınmak için yaktığı ateş 5 aracı küle çevirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Askeri müdahaleye karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Askeri müdahaleye karşıyız
Birlikte yaşadığı kadına sinirlenip cama yumruk attı Hastanelik oldu Birlikte yaşadığı kadına sinirlenip cama yumruk attı! Hastanelik oldu
İran’da 4.3 büyüklüğünde deprem İran'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Epstein ilişkisi eski prensese pahalıya patladı: Yardım kuruluşu kapanıyor Epstein ilişkisi eski prensese pahalıya patladı: Yardım kuruluşu kapanıyor
İsrail’de istihbarat şefinin kardeşi Gazze’ye sigara kaçırırken yakalandı İsrail'de istihbarat şefinin kardeşi Gazze'ye sigara kaçırırken yakalandı

18:56
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
18:09
Bill Gates’ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
17:45
Fenerbahçe, Kante’nin maliyetini açıkladı
Fenerbahçe, Kante'nin maliyetini açıkladı
17:25
20 yıla kadar hapis talebi Ekrem İmamoğlu dahil 4 isim hakkında siyasi casusluk davası açıldı
20 yıla kadar hapis talebi! Ekrem İmamoğlu dahil 4 isim hakkında siyasi casusluk davası açıldı
17:00
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 19:48:16. #.0.4#
SON DAKİKA: Kante'den Fenerbahçe taraftarına ilk mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.