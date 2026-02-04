Kante\'den Fenerbahçe taraftarına ilk mesaj

Fenerbahçe, transferinde mutlu sona ulaştığı 34 yaşındaki Fransız oyuncu N'Golo Kante'yi İstanbul'a getiriyor.
Sarı-lacivertlilerin İstanbul'a getirdiği Kante, sarı-lacivertli taraftarlara ilk mesajını yolladı. Kulübün yaptığı paylaşımda sarı-lacivertli forma giyen Kante, Türkçe olarak "Merhaba Fenerbahçe! Hazır mısınız? Geliyorum" ifadelerini kullandı.
Kante'yi taşıyan uçak saat 21.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak. Yıldız ismi, binlerce Fenerbahçe taraftarının karşılaması bekleniyor.
Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden kadrosuna kattığı N'Golo Kante transferini Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.
KAP'a yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 14.4 milyon euro imza ücreti alacak. Fransız oyuncu, bu sezonun kalan kısmında 5.5 milyon euro ücret alacak.
N'Golo Kante, kalan iki sezonda ise 11 milyon euro yıllık ücret kazanacak. Öte yandan sarı-lacivertliler, bu transferin karşılığında Youssef En-Nesyri'yi Al-Ittihad'e gönderdi. Fenerbahçe, Al Ittihad'dan Youssef En-Nesyri için 15 milyon euro bonservis kazandı.
