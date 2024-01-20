Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Pendikspor\'a farklı yenildi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'la deplasmanda kozlarını paylaştı.
Mücadelenin henüz 4. dakikasında Fenerbahçe'den Pendikspor'a transfer olan Umut Nayir harika bir gol atarak takımını Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçirdi.
Mücadelenin 70. dakikasında Alpaslan'ın kullandığı taç atışında Umut Nayir topu arkaya aşırdı ve Halil savunma arkasına sarktı. Ceza sahası içine giren Halil'in yakın köşeye yaptığı vuruş ağlarla buluştu. Durum 2-0 oldu.
Attığı gol sonrası baskısını arttıran Pendikspor, 74'te Thiam'ın kaydettiği golle skoru 3-0 yaptı.
3-0 geriye düşen Beşiktaş, 82. dakikada kalesinde şok bir gol daha gördü. Sol kanatta topla buluşan Nuno Sequeira ceza sahası içindeki Umut'u topla buluşturmak istedi ancak top doğrudan ağlara gitti ve fark dörde çıktı.
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