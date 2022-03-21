Kara Kartal'dan şaşkına çeviren ters köşe! Yeni hoca İbrahim Üzülmez olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kara Kartal'dan şaşkına çeviren ters köşe! Yeni hoca İbrahim Üzülmez olacak

21.03.2022 13:37

Teknik direktör arayışında olan Kara Kartal'da oklar bir anda İbrahim Üzülmez'i gösterdi. Üzülmez'in yardımcısı Ümit Şahin'in Beşiktaş kulübesinin önünden, "Yükleniyor" ifadesiyle yaptığı paylaşım gündeme bomba gibi düştü.

Beşiktaş'ta teknik direktör adayları arasına son olarak İbrahim Üzülmez eklendi. Son haftalarda alınan sonuçlar ve kadro tercihleri sebebiyle Önder Karaveli'nin az olan kredisi tükenme noktasına geldi. Karaveli'nin yerine yabancı hocalar konuşulurken İbrahim Üzülmez ismi herkesi şaşırttı.

Bu bombayı kimse beklemiyordu! Beşiktaş'ın yeni hocası İbrahim Üzülmez olmak üzere

RESMEN GÖZ KIRPTI

İbranim Üzülmez'in yardımcısı Ümit Şahin'in paylaşımı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İbrahim Üzülmez'in Beşiktaş kulübesinin önündeki fotoğrafını, "Loading" (Yükleniyor) ifadesiyle paylaşan Şahin, göreve resmen göz kırptı.

Kimse beklemiyordu! Beşiktaş'ın hocası İbrahim Üzülmez olmak üzere


YORUMLAR
500
Kara Kartal'da deprem! Teknik direktör Önder Karaveli istifasını verdi Kara Kartal'da deprem! Teknik direktör Önder Karaveli istifasını verdi Trabzonspor'da şampiyonluk hesapları Trabzonspor'da şampiyonluk hesapları

İbrahim Üzülmez, Ümit Şahin, Beşiktaş, Bomba, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kara Kartal'dan şaşkına çeviren ters köşe! Yeni hoca İbrahim Üzülmez olacak - Son Dakika


Son Dakika
13:21 Ukrayna istihbaratından dikkat çeken iddia: Kadirov'un savaşçıları ağır kayıplar verip ülkeden kaçtı
13:05 Ünlü oyuncu Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin paylaşımı
12:42 İstanbul'da görev yapan polis memurunun Hakkari'deki aracından 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı!
12:36 Abramovich'in yatı Datça açıklarına geldi! Görenler heyecanlandı
12:25 Çocuk, topu almak için havuza yöneldi; o esnada köpeğin yaptığına inanamayacaksınız
12:22 Önce avukat, sonra seri katil! Pınar Deniz'i Ceylin'den sonra katil Yasemin olarak izleyeceğiz
12:15 Önüne geleni tokatlayan Sarıgül, Acun'un yolunu kendisini açtığını iddia etti! Bakalım Acun ne diyecek?
12:12 Anneleri üç çocuğunu geride bırakıp komşuya kaçtı, en büyük kız üzüntüden bileklerini kesti, baba işsiz: Çaresizliğin öyküsü!
12:02 Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı
11:54 David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 13:43:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kara Kartal'dan şaşkına çeviren ters köşe! Yeni hoca İbrahim Üzülmez olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement