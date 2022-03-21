Beşiktaş'ta teknik direktör adayları arasına son olarak İbrahim Üzülmez eklendi. Son haftalarda alınan sonuçlar ve kadro tercihleri sebebiyle Önder Karaveli'nin az olan kredisi tükenme noktasına geldi. Karaveli'nin yerine yabancı hocalar konuşulurken İbrahim Üzülmez ismi herkesi şaşırttı.
İbranim Üzülmez'in yardımcısı Ümit Şahin'in paylaşımı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İbrahim Üzülmez'in Beşiktaş kulübesinin önündeki fotoğrafını, "Loading" (Yükleniyor) ifadesiyle paylaşan Şahin, göreve resmen göz kırptı.
Son Dakika › Spor › Kara Kartal'dan şaşkına çeviren ters köşe! Yeni hoca İbrahim Üzülmez olacak - Son Dakika