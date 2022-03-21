Kara Kartal'dan şaşkına çeviren ters köşe! Yeni hoca İbrahim Üzülmez olacak - Son Dakika

Ünlü bir siyasetçi "Onu yolunu açtım" dedi, gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi

Milyonların merak ettiği soru Bakan Bilgin'e soruldu: Asgari ücrete ikinci zam mı geliyor?

Beşiktaş'ta teknik direktör adayları arasına son olarak İbrahim Üzülmez eklendi. Son haftalarda alınan sonuçlar ve kadro tercihleri sebebiyle Önder Karaveli'nin az olan kredisi tükenme noktasına geldi. Karaveli'nin yerine yabancı hocalar konuşulurken İbrahim Üzülmez ismi herkesi şaşırttı.

RESMEN GÖZ KIRPTI

İbranim Üzülmez'in yardımcısı Ümit Şahin'in paylaşımı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İbrahim Üzülmez'in Beşiktaş kulübesinin önündeki fotoğrafını, "Loading" (Yükleniyor) ifadesiyle paylaşan Şahin, göreve resmen göz kırptı.



