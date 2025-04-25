Karabük\'te U-18 Türkiye Futbol Şampiyonası Başladı

Karabük'te dört gün sürecek U-18 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları başladı.

Karabük'ün ev sahipliğini yaptığı ve Onur Futbol Sahası'nda başlayan U-18 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarında beş farklı şehirden 6 takım yer alıyor.

Şampiyona 24-27 Nisan tarihleri arasında oynanacak ve bu müsabakalardan birinci çıkacak takım 2. kademe mücadelelerine katılmaya hak kazanacak.

İki haftada iki Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapabilmenin çok kolay olmadığını belirten Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu(KASKF) Başkanı İhsan Çevik, "Geçen hafta U16 Türkiye Şampiyonası'nın 1. kademe ayağı buradaydı. İşte ikincisini aldık. Bu turnuvayı alabilen belki Türkiye'de 2-3 ilden başka yoktur. Bu da tabii ikili ilişkilerimizle oluyor. Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) sağ olsun. Bizleri kırmıyor. Müsabaka alıyoruz" dedi.

Başkan Çevik, şehrin tanıtımı ve ekonomisi açısından önemli bir turnuva olduğunu vurgulayarak, "Hem ilimizin tanıtımına katkı sağlıyoruz hem de ilimize 18 yaş gruplarını burada seyrettirmiş oluyoruz. Turnuvaya katılan takımlar arasında Bolu Kıbrıscıkspor, Kastamonu'dan Sarıyıldızspor, Zonguldak Karadeniz Ereğlispor, Bartın Gençlerbirliği Spor, Ankara'dan iki takımımız var. Birisi Sincan Belediyespor, bir tanesi de Polatlıspor. Burada taban birlikleriyle uyum içindeyiz. Futbol il temsilcimiz, antrenör derneklerimiz, şeyimiz, hakem camiası hep birlikte, işte basınımızla, Gençlik Spor İl Müdürüyle, her türlü ortaklaşa sahayı da bizlere hazırlıyorlar. Biz onlara da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Çevik turnuva katılımı olarak ise, "Altı takım, 25'er kişilik kafile olarak ortalama 150 kişi var. Yöneticileri, velileri sayarsak yine bir 250 kişi olur. Bir de Karabük'ten seyredenleri sayarsak 500-600 kişilik bir taraftar kitlesine sahip oluruz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Şampiyonada 24 takım yer alırken, dört ilden birer şampiyon çıkacak. Onun finali de bir şehirde oynanacak. Oradan çıkan da Türkiye Şampiyonası U18 şampiyonu olmuş olacak.

Şampiyonanın finali 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Onur Futbol Sahası'nda oynanacak. - KARABÜK