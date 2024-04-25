Karabük'te U18 Türkiye Futbol Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Karabük'te U18 Türkiye Futbol Şampiyonası başladı

Karabük\'te U18 Türkiye Futbol Şampiyonası başladı

Karabük'te düzenlenen U18 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları başladı. Altı farklı şehirden 6 takımın yer aldığı şampiyonada birinci çıkan takım 2. kademe mücadelelerine katılmaya hak kazanacak. Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İhsan Çevik, şehrin futboluna, ekonomisine ve reklamına katkı sunmak için takımları en iyi şekilde ağırladıklarını belirtti.

25.04.2024 17:40
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Karabük'te dört gün sürecek U18 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları başladı.

Karabük Onur Futbol Sahası'nın ev sahipliğini yaptığı U-18 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarında altı farklı şehirden 6 takım yer alıyor.

Şampiyona 25-28 Nisan tarihleri arasında oynanacak ve bu müsabakalardan birinci çıkacak takım 2. kademe mücadelelerine katılmaya hak kazanacak.

Karabük'ün futboluna, ekonomisine ve reklamına katkı sunması için U18 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarında 6 takıma ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İhsan Çevik, "Ankara Gölbaşıspor, Eskişehir DSİ Bentspor, Zonguldak Asmaspor, Kastamonu Köy Hizmetleri İdare Spor Kulübü, Bartınspor ve Bolu 14 FK takımları mücadele ediyor. Takımlarımızı en güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Şehrimize elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz. Katılan tüm takımlara başarılar diliyoruz" dedi.

Başkan Çevik, 6 takımda ortalama 25 sporcudan 150 sporcu yar aldığını belirterek, "Bu etabı birincilikle bitiren takım 2. kademe müsabakalarına katılacak. Oradan da başarı ile çıkarsa 3. kademede final müsabakasında ter dökecekler. Karabük'teki mücadelelerden galip çıkacak takım yarı finallere hak kazanacak diyebiliriz" şeklinde konuştu.

U18 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarının final mücadelesi 28 Nisan Pazar günü saat 11.00'de Onur Futbol Sahası'nda oynanacak. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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