STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Yusuf Adnan Kendirciler, Muhammed Yıldız, Şükrü Çavcı
KARACABEY BELEDİYESPOR: Eray Birniçan - Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Dk.90 Furkan Metin), Saruhan Fındıkçı (Dk.73 Talha Yünkuş), Abdullah Balıkçı (Dk.46 Ömer Faruk Yücel), Muhammed Enes Yılmaz (Dk.81 Koray Yağcı), Ümit Yasin Arslan, Berke Özgün, Ali Aydemir (Dk.73 Furkan Yasin Yalçın)
ERBAASPOR: Hüseyin Koç - Ozan İsmail Koç, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk.66 Hasan Kaya), Berk Akgönül(Dk.46 Onurcan Güler), Sitenliy Okavuçi, Gökhan Payal, Cemal Şener (Dk.90 Mahmut Sarıhasan), Mehmet Sıddık İstemi, Mustafa Şengül, Oğulcan Enes Demiroğlu, Bahadır Yıldırım
GOL: Dk.16 Niyazi Batuhan Salman (Karacabey Belediyespor)
SARI KARTLAR: Niyazi Batuhan Salman, Muhammed Enes Yılmaz (Karacabey Belediyespor) – Bahadır Yıldırım, Cemal Şener (Ankara Demirspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 2'nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Erbaaspor'u 1-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Karacabey Belediyespor: 1-0 Galip - Son Dakika
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