Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası Samsun'da bin 247 sporcuyla başladı - Son Dakika
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Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası Samsun'da bin 247 sporcuyla başladı

Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası Samsun\'da bin 247 sporcuyla başladı
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Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası, Samsun Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda başladı. Türkiye ve 6 ülkeden bin 247 sporcunun katıldığı şampiyonada 633 kadın sporcu yer alıyor; müsabakalar 4-6 Eylül'de 4 kategoride sürecek.

TÜRKİYE Karate Federasyonu (TKF) tarafından organize edilen Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası, Samsun'da başladı.

Tekkeköy Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu'nda 4-6 Eylül'de yapılacak Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'na Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan, İran ve Rusya'dan 633'ü kadın olmak üzere toplam bin 247 sporcu katıldı. Sporcular minik, yıldız, ümit ve gençler olmak üzere 4 kategoride mücadele edecek. Şampiyonun ilk gününde dereceye girenlere ödülleri verildi. Şampiyonaya Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve sporcular katıldı.

Şampiyona hakkında bilgi veren Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, "Uluslararası bir organizasyon. 6 ülke, 56 ilimizden bin 247 sporcumuzla organizasyonumuzu başlattık. Bu tür organizasyonların kapsama alanlarını biraz daha genişletmek, daha büyük organizasyonlar yapmak istiyoruz. Federasyon yetkilileriyle de görüştük. İnşallah önümüzdeki günlerde de büyük organizasyonları da kurtuluşun meşalesinin yakıldığı şehrimizde atacağının sözünü aldık. Bütün katılımcılara teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası Samsun'da bin 247 sporcuyla başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası Samsun'da bin 247 sporcuyla başladı - Son Dakika
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