Karate 1 Premier Lig'de mücadele edecek Türk sporcular ise şöyle:

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de düzenlenecek müsabakalarda Türkiye'yi 8 kadın ve 12 erkek sporcu temsil edecek.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Eylül, Bakü, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Karate 1 Premier Lig'de 3. etap Azerbaycan'da yapılacak - Son Dakika

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