Karate 1 Premier Lig'de 3. etap Azerbaycan'da yapılacak - Son Dakika
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Karate 1 Premier Lig'de 3. etap Azerbaycan'da yapılacak

26.08.2022 21:11
Karate 1 Premier Lig'de 3. etap Azerbaycan'da yapılacak

Karate 1 Premier Lig'de sezonun üçüncü etabı 2-4 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak.

Karate 1 Premier Lig'de sezonun üçüncü etabı 2-4 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de düzenlenecek müsabakalarda Türkiye'yi 8 kadın ve 12 erkek sporcu temsil edecek.

Dünya Karate Federasyonunun önemli organizasyonları arasında yer alan ve "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Karate 1 Premier Lig'in üçüncü etabına 58 ülkeden 347 sporcu katılacak.

Karate 1 Premier Lig'de mücadele edecek Türk sporcular ise şöyle:

Kadınlar:

Ferdi Kata: Dilara Bozan

Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu

Kumite 55 kilo: Tuba Yakan, Umay Uygur

Kumite 61 kilo: Merve Çoban

Kumite 68 kilo: Eda Eltemur, Sudenur Aksoy

Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol

Erkekler:

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir, Furkan Kaynar

Kumite 60 kilo: Eray Şamdan

Kumite 67 kilo: Burak Uygur, Ömer Abdurrahim Özer

Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Eren Akkurt, Enes Bulut

Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş

Kumite +84 kilo: Fatih Şen

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Kaynak: AA

Azerbaycan, Eylül, Bakü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karate 1 Premier Lig'de 3. etap Azerbaycan'da yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Karate 1 Premier Lig'de 3. etap Azerbaycan'da yapılacak - Son Dakika
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