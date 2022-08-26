Karate 1 Premier Lig'de 3. etap Azerbaycan'da yapılacak

Karate 1 Premier Lig'de sezonun üçüncü etabı 2-4 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de düzenlenecek müsabakalarda Türkiye'yi 8 kadın ve 12 erkek sporcu temsil edecek.
Dünya Karate Federasyonunun önemli organizasyonları arasında yer alan ve "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Karate 1 Premier Lig'in üçüncü etabına 58 ülkeden 347 sporcu katılacak.
Karate 1 Premier Lig'de mücadele edecek Türk sporcular ise şöyle:
Kadınlar:
Ferdi Kata: Dilara Bozan
Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu
Kumite 55 kilo: Tuba Yakan, Umay Uygur
Kumite 61 kilo: Merve Çoban
Kumite 68 kilo: Eda Eltemur, Sudenur Aksoy
Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol
Erkekler:
Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir, Furkan Kaynar
Kumite 60 kilo: Eray Şamdan
Kumite 67 kilo: Burak Uygur, Ömer Abdurrahim Özer
Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Eren Akkurt, Enes Bulut
Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş
Kumite +84 kilo: Fatih Şen
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