Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular ise şöyle:

Azerbaycan'ın İpek Yolu üzerindeki iki tarihi kenti Şeki ve Lahıc ile tanışın

Kaynak: AA

Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Karate 1 Premier Lig'in 3. etabı yarın Bakü'de başlayacak - Son Dakika

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