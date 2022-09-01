Karate 1 Premier Lig'in 3. etabı yarın Bakü'de başlayacak - Son Dakika
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Karate 1 Premier Lig'in 3. etabı yarın Bakü'de başlayacak

01.09.2022 14:48
Karate 1 Premier Lig'in 3. etabı yarın Bakü'de başlayacak

Karate 1 Premier Lig'de sezonun üçüncü etabı, yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayacak.

Karate 1 Premier Lig'de sezonun üçüncü etabı, yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayacak.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 20 milli sporcu tatamiye çıkacak.

Organizasyonun üçüncü etabına 58 ülkeden 347 sporcu katılacak.

Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular ise şöyle:

Kadınlar

Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu.

Kumite 55 kilo: Tuba Yakan, Umay Uygur.

Kumite 61 kilo: Merve Çoban.

Kumite 68 kilo: Eda Eltemur, Sudenur Aksoy.

Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol.

Ferdi Kata: Dilara Bozan.

Erkekler

Kumite 60 kilo: Eray Şamdan.

Kumite 67 kilo: Burak Uygur, Ömer Abdurrahim Özer.

Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Eren Akkurt, Enes Bulut.

Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş.

Kumite +84 kilo: Fatih Şen.

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir, Furkan Kaynar.

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Kaynak: AA

Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karate 1 Premier Lig'in 3. etabı yarın Bakü'de başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Karate 1 Premier Lig'in 3. etabı yarın Bakü'de başlayacak - Son Dakika
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