Karate Milli Takımı, Venedik'te Zirveye Çıkmayı Hedefliyor - Son Dakika
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Spor

Karate Milli Takımı, Venedik'te Zirveye Çıkmayı Hedefliyor

Karate Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 42 sporcu ile madalya peşinde koşuyor.

20.09.2024 11:18
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2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 42 sporcuyla yer alacak Karate Milli Takımı, Türkiye'ye şampiyon olarak dönmeyi hedefliyor.

İtalya'nın Venedik kentinde 9-13 Ekim tarihlerinde düzenleneçcek organizasyon öncesi son hazırlık kampını Kocaeli'deki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde sürdüren Karate Milli Takımı, şampiyonaya katada 13, kumitede 29 sporcuyla katılacak.

İlk 20 günlük kampta kuvvet ve kondisyon ağırlıklı çalışan milliler, ikinci kamp dönemini günde çift antrenmanla teknik ve taktik odaklı sürdürüyor.

Milli sporcular, 6 Ekim'de sona erecek kampın ardından 7 Ekim'de İtalya'ya hareket edecek.

Konya'nın ev sahipliğinde 2022'de düzenlenen şampiyonayı Japonya'nın ardından ikinci sırada tamamlayan Türkiye, Venedik'te zirveye oturmayı hedefliyor.

Açıkyol: "Kadro çok dinamik ve başarıya aç"

Türkiye Karade Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Soner Açıkyol, AA muhabirine, birinci ve ikinci hazırlık kampını Kocaeli'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Birinci kamp döneminde kuvvet, kondisyon ve daha çok temel altyapı çalışmaları üzerine odaklandıklarını dile getiren Açıkyol, ikinci kamp döneminin ise tamamen teknik ve taktik çalışmalarıyla geçtiğini kaydetti.

Açıkyol, sporcuların hazır halde geldiklerini, fiziki olarak çok iyi durumda olduklarının altını çizerek, "Kumitede 29 farklı kategoride sporcularımız var. Öncesinde Avrupa ve dünyada derece elde etmiş çok başarılı sporcularımız var. Kadro çok dinamik ve başarıya aç. Bunu avantaja dönüştürüp, genel klasmanda da inşallah güzel bir derece alacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Genel klasmanda ilk 3'e girmeyi hedeflediklerini belirten Açıkyol, "İki yıl önce Konya'da genel klasmanda ikinci olduk. Bunun bize vermiş olduğu bir yük var. Dünya şampiyonu olmak bizim için bu sefer başarı olacak. Şu an hiçbir sakatlığımız yok. Her şey yolunda giderse bu kadroyla biz dünya şampiyonu oluruz." ifadelerini kullandı.

Yavaşoğlu: "Genel klasman şampiyonluğunu hedefliyoruz"

Kata Milli Takım Teknik Direktörü Kaan Yavaşoğlu, 4 günlük aranın ardından teknik ve taktik çalışmaların yapıldığı ikinci kamp dönemine başladıklarını kaydetti.

Sporcuları şampiyonada kürsünün zirvesine taşımak için bütün planlamaları yaptıklarını aktaran Yavaşoğlu, İtalya'da kata ve kumite olmak üzere 42 sporcuyla Türkiye'yi temsil edecekleri belirtti.

Yavaşoğlu, Karate Milli Takımı'nın her zaman zirveyi hedeflediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"En son 2022 yılında Konya'da yapılan Dünya Ümit, Genç 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda genel klasman dünya ikincisi olmuş bir takımız. Allah'ın izniyle bu kez genel klasmanda dünya şampiyonluğunu hedefleyen bir takımız. Daha önce Avrupa'da derece yapmış olan sporcularımız ve yeni yeteneklerimiz mevcut. Antrenör kadromuz çok tecrübeli. Bu çocuklarımızı yetiştiren antrenörlerimiz çok tecrübeli. Onlara emek veren tüm anne babaların, tüm camiamızın duaları arkamızda. Allah'ın izniyle genel klasman şampiyonluğunu hedefliyoruz."

Yavaşoğlu ayrıca, Kocaeli'nin karateyi seven bir şehir olduğunu, burada kendilerine güzel imkanlar sunulduğunu dile getirip, desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Karate Milli Takımı, Venedik'te Zirveye Çıkmayı Hedefliyor - Son Dakika

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