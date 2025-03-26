Kardeş Pası 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Hatay Ayağı Tamamlandı - Son Dakika
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Kardeş Pası 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Hatay Ayağı Tamamlandı

Kardeş Pası 3x3 Basketbol Turnuvası\'nın Hatay Ayağı Tamamlandı

Kardeş Pası 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Hatay ayağı sona erdi. Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi şampiyon olurken, organizasyonda miniklere yönelik etkinlikler de düzenlendi ve hediyeler depremzedelere ulaştırıldı.

26.03.2025 12:15  Güncelleme: 12:19
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Kardeş Pası 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Hatay ayağı tamamlandı.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü himayesinde, Bağcılar Belediyesi, Bağcılar Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Belen Belediyesi, Belen Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, Belen Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun destekleriyle gerçekleştirilen Kardeş Pası 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Hatay ayağı da sona erdi.

Belen Basketbol Köyü'nde yapılan dörtlü finalde, Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi şampiyonluğa ulaşırken, Hatay Sınav Koleji ikinci, Antakya Lisesi üçüncü ve İstanbul Erkek Lisesi de 4. oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Bekir Özçelik, Belen Gençlik Spor İlçe Müdürü Resul Yasak ve Belen Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu takdim ettiler.

Turnuva kapsamında konteyner kentte yaşayan miniklere yüz boyama ve animasyon etkinlikleri düzenlenirken, İstanbul'dan getirilen hediyeler de depremzede kardeşlerimize ulaştırılmak üzere Belen Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü temsilcilerine teslim edildi.

Hem İl-ilçe protokol yetkilileri, hem Turnuvaya katılan sporcular hem de alanda bulunan Hatay halkı, turnuvanın Hatay'da gerçekleştirilmesinden duydukları mutluluğu ifade ettiler ve bu tür organizasyonların sık sık gerçekleştirilmesinin hayatlarının normale döndüğünü hissetmeleri açısında çok önemli olduğunu vurguladılar. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kardeş Pası 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Hatay Ayağı Tamamlandı - Son Dakika

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