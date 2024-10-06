Karlıova\'da Geleneksel At Yarışları

Spor

Karlıova'da geleneksel at yarışlarına büyük ilgi

Bülent TEMİZ/ KARLIOVA (Bingöl), - BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde Toklular köyünde düzenlenen Kaymakamlık Koşusu çevre illerden gelenlerin de katılımıyla ilgiyle izlendi.

Karlıova ilçesi Toklular köyünde gelenek haline gelen ancak terör olayları nedeniyle yaklaşık 30 yıl ara verilen at yarışlarının 2'ncisi Kaymakamlık tarafından düzenlendi. Programa Vali Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, Çat Kaymakamı İrem Baha Yağan, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda yarışlardan önce çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yarışlara Kars, Çorum, Erzurum, Muş ve ilçe merkezinden toplam 30 yarışmacı katıldı. Nefes kesen ve 4 grup halinde düzenlenen yarışlarda birinci gelenlere 30 bin, ikinciye 20 bin ve üçüncüye ise 10 bin TL ödül ve kupa verildi. Yarışlarda ilk grupta yer alan Serdar Aktaş birinci olurken, Abdullah Uğur ikinci, Ciğer Demir ise 3'üncü oldu. İkinci gruptan Emrah Güler 1'inci, İhsan Aydın 2'nci, Faruk Sönmez 3'üncü olmayı başardı. Üçüncü gruptan Hakan Karabağ 1'inci, Talip Oral 2'nci ve Kamil Akdamar ise 3'üncü sırada yer aldı. Dördüncü gruptan Sıddık Oral 1'inci, Erkan Gülmez 2'nci, Ramazan Karabağ ise 3'üncü oldu. Yarışı dereceyle bitirenlere ödüllerini Vali Ahmet Hamdi Usta, Kaymakam Tufan Bağır Gilan, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl verdi. Etkinlik sonrası gelenlere Karlıova'nın yöresel yemekleri ikram edildi. At yarışını simgeleyen hediyeler verildi. Huzurun gelmesiyle bu tür etkinliklerin yapıldığını belirten Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, "Eğer bugün Karlıovalıların hepsi burada toplanmış babalarının, dedelerinin ata sporu olan at yarışlarını yapıyorsa demek ki Karlıova'ya huzur gelmiştir" dedi.

TUFAN BAĞIR: UNESCO LİSTESİ'NE EKLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK

Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ise, "Geçen yıl olduğu gibi gerek vatandaşlarımız arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek, gerekse programımıza bir resmiyet kazandırarak geleneksel hale gelmesine vesile olmak adına, at yarışlarımızı bu yıl da kaymakamlığımız öncülüğünde düzenlemeye karar verdik. Bu düşüncemizi desteklemek adına geleneksel at yarışlarımızı kısa adı UNESCO olan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun sekreteryasının üstlendiği 'Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne ekletmek için Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile gerekli yazışmalarımızı başlattık" şeklinde konuştu.

AHMET HAMDİ USTA: 30 YILDAN BERİ YAPILMAYAN BİR ETKİNLİK

Valisi Ahmet Hamdi Usta ise, şunları söyledi:

"Toplumları, milletleri bir arada tutan, ayakta tutan kültürdür. Bu tür faaliyetler milletleri millet yapan, toplumları toplum yapan değerlerin bileşkesi olduğunda bu at yarışlarını ben Karlıova için çok önemsiyorum. 30 yıldan beridir yapılmayan bir etkinlik, belediye başkanımız çok iyi belirtti neden yapılmadığını ve çok iyi biliyorsunuz. Yapılan bu etkinlikle geçmişe bir sünger çekiyoruz. Üzerini kırmızı kalemle çiziyoruz. Dolayısıyla Bingöl Karlıova'nın bir huzur, güven ve güvenlik şehri olduğunu gösteriyoruz. Burada önemli olan at yarışı değil, biz buradan Türkiye'ye ve dünyaya bir mesaj veriyoruz. 'Biz Karlıova'da biriz, beraberiz, diriyiz, el eleyiz, geçmişe bir sünger çektik' diye bir mesaj veriyoruz. Burada kim olduğunuzun ne olduğunuzun bir önemi yok. Aynı fikirde değiliz, aynı düşüncede değiliz ama ortak bir paydada, Karlıova paydasında buluştuk. Türkiye'de yeni sistemde bir Cumhurbaşkanı Yardımcısına sahipsiniz. Sizin aranızda yetişmiş birisi şu anda bu ülkenin ikinci adamı. Böyle bir şans, böyle bir fırsat başka hiçbir yere nasip olmaz. Dolayısıyla bunun kıymetini bilelim diye düşünüyorum."