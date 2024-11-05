Kars\'tan Fenerbahçe Seçmelerine 2 Sporcu

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Kars'ta 2 sporcu Fenerbahçe Spor Kulübünün alt yapısı seçmelerine katılmak üzere İstanbul'a gidecek.

Kars'ta 2017 yılından beri hizmet veren Fenerbahçe Spor Okulu, çocukları yeşil sahalarda futbolla buluşturuyor.

Özellikle futbol dalında önemli bir alt yapı sorunu bulunan Kars'ta her yaştan çocuk, spor okuluna gelerek futbol öğreniyor. Fenerbahçe Spor Okulu'nda kurulduğu günden itibaren eğitmenlik yapan Gencay Bulut, hem yetenekli çocukları ortaya çıkarıyor, hem de çocukların spora yönelmesini sağlıyor.

Karslı ailelerin yoğun ilgi gösterdiği Fenerbahçe Spor Okulu'nda çocuklar kötü çevrelerden uzaklaştırılarak spora kazandırılıyor.

Çocukların kötü alışkanlıklardan uzaklaşması, sosyalleşmesi, aktifleşmesi ve kendi akranlarıyla iyi iletişim kurması açısından da önemli bir boşluğu dolduran Fenerbahçe Spor Okulu Kars'ın alt yapısına da önemli katkı sağlıyor.

Bir birinden başarılı futbolcuların yetiştiği okulda, yetenekli çocuklar üstün becerileriyle Kars ve Türkiye futboluna kazandırılıyor.

Fenerbahçe Kars Spor Okulu'ndan 2 sporcu 11 Aralık 2024 Kasım tarihinde Fenerbahçe Spor Dereağzı Tesislerindeki seçmelere katılım sağlayacak. - KARS